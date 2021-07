Arnautovic si avvicina al Bologna, Mihajlovic: "Mai avuto dubbi sul suo arrivo"

Il Bologna è vicino a piazzare un importante colpo di mercato. Il club felsineo è pronto a rafforzare il suo attacco con Arnautovic.

Per l’ufficialità del suo approdo al Bologna ci sarà probabilmente da attendere ancora qualche giorno, ormai però sembrano esserci realmente pochi dubbi: Marko Arnautovic presto sarà un giocatore rossoblù.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, la trattativa per il trasferimento dell’attaccante austriaco all’ombra delle Due Torri è arrivata alla sua fase decisiva. Il Bologna nelle ultime ore ha lavorato per limare gli ultimi dettagli che mancano per annunciare l’intesa con lo Shanghai Port e l’operazione dovrebbe essere chiusa a breve giro di posta a fronte di un esborso da 3 milioni di euro.

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, parlando dal ritiro di Pinzolo, ha spiegato che manca poco per la firma di Arnautovic.

“Non ho mai avuto dubbi sul fatto che arrivasse, magari è stato necessario un po’ di tempo in più per vari motivi, ma siamo sempre stati convinti del suo arrivo e lui è sempre stato convinto di venire qui da noi. Ormai siamo vicini ai titoli di cosa, ma io la fiducia l’ho sempre avuta”.

Il Bologna è quindi pronto ad accogliere un giocatore dalla grande esperienza e dalle ottime potenzialità. Ad attendere Arnautovic ci sarà quindi la sua seconda avventura in Italia. La prima, quella all’Inter, non è stata delle migliori, ma al Bologna potrà certamente riscattarsi.