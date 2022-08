Arias sta per lasciare l'Atletico Madrid: da obiettivo di Juventus e Napoli a esubero

Il terzino colombiano sta per risolvere il contratto con l'Atletico Madrid: durante l'estate 2018 fu uno degli uomini più in vista sul mercato.

Una storia d'amore iniziata con mille propositi di successo, pronta a terminare nel silenzio più assoluto: ancora qualche ora e Santiago Arias porrà ufficialmente fine al suo rapporto con l'Atletico Madrid.

Il terzino colombiano risolverà il contratto in essere con i 'Colchoneros', in scadenza nel 2023: questo gli permetterà di accasarsi a parametro zero in qualsiasi altro club, nel tentativo di ridare slancio ad una carriera arenatasi nell'anonimato più totale.

Eventualità difficile soltanto da pensare nel giugno 2018, quando Arias fu ad un passo dal firmare con la Juventus: la possibilità di mettere le mani su Joao Cancelo (come effettivamente poi avvenne) ingolosì la 'Vecchia Signora', che così sedusse e abbandonò il giocatore allora di proprietà del PSV.

Qualche settimana più tardi toccò al Napoli flirtare con lui, interesse confermato in prima persona dal presidente Aurelio De Laurentiis: dal ritiro di Dimaro, il patron partenopeo ammise il tutto, pur lasciando sparire una piccola perplessità di natura tecnica.

"Ci piace Arias, è molto bravo ma gioca solo a destra. Vedremo…".

Un dubbio che, in ultima battuta, ebbe la meglio, spianando così la strada all'Atletico Madrid che versò 11 milioni nelle casse del PSV, convinto di aver trovato il terzino destro del presente e, soprattutto, del futuro.

Idea quanto più lontana dalla realtà: in Spagna Arias è andato incontro ad un'evidente involuzione, accelerata dai problemi fisici che lo hanno colpito anche durante i prestiti a Bayer Leverkusen e Granada nelle ultime due stagioni. La classica storia senza lieto fine.