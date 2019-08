Arezzo-Roma: dove vederla in tv e streaming

La Roma affronta l’Arezzo nella sua ultima amichevole estiva: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Si chiude ad Arezzo la lunga serie di partite estive che ha visto protagonista la . La compagine giallorossa dopo i test match contro Tor Sapienza, Trastevere, Gubbio, Rieti, Ternana, e quelli ancor più impegnativi contro , Bilbao e , si prepara alla sua decima uscita stagionale, l’ultima prima dell’inizio della .

I capitolini, all’inizio del ciclo Fonseca, disputeranno quindi gli ultimi 90’ prima del match di debutto in campionato che li vedrà opposti il prossimo 25 agosto all’Olimpico contro il .

Quella con l’Arezzo sarà quindi una partita importante perché, a poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale, il tecnico lusitano avrà l’occasione di vedere a qual è lo stato di forma dei suoi giocatori e di capire a che punto è lo stato di assimilazione dei suoi moduli.

La compagine toscana rappresenterà un buon banco di prova visto che anche nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie C e che inoltre ha già giocato due partite ufficiali di Coppa (l’11 agosto è stata eliminata dal ma dopo aver ben figurato allo Scida).

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Arezzo-Roma: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

AREZZO-ROMA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Arezzo-Roma DATA 17 agosto 2019, 19.30 DOVE Stadio Città di Arezzo, Arezzo TV Roma Tv STREAMING Sky Go

ORARIO AREZZO-ROMA

L’amichevole che vedrà protagoniste Arezzo e Roma si giocherà sabato 17 agosto 2019 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo. Fischio d’inizio del match programmato alle ore 19,30.

Arezzo-Roma sarà trasmessa in diretta da Roma TV e sarà quindi visibile sul canale 213 del satellite.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Arezzo-Roma in , ma che sono abbonati a Sky, potranno vedere il match in su dispositivi come pc, tablet o smartphone attraverso Sky Go. Inoltre la partita sarà visibile in streaming anche sui social ufficiali della Roma: Twitter, Facebook e YouTube.

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Masetti; Belloni, Foglia, Basit, Rolando; Cheddira, Zini.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz, Zaniolo, Perotti; Dzeko