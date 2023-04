Arbitri polacchi atterrano ubriachi: cambia la designazione di AEK-Aris

Ha dell’incredibile quanto accaduto nelle ultime ore in Grecia: alcol e rissa, arbitri polacchi al centro di uno scandalo.

Dalla Polonia alla Grecia per arbitrare un’importante partita dei playoff del massimo campionato ellenico, qualcosa però non è andato secondo i piani e quindi a dirigere la sfida sarà, sempre se la gara non verrà rinviata, una terna tutta greca.

Sin qui nulla di eccezionale, se non fosse che in Grecia è scoppiato un autentico scandalo per ciò che è accaduto nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dai media ellenici infatti, Pawel Raczkowski, i suoi assistenti Radoslaw Siejka ed Adam Kupsik e l’addetto al VAR Krzysztof Jakubik, non comporranno la squadra arbitrale di AEK-Aris, a causa del loro comportamento tenuto durante il viaggio che li ha condotti in Grecia.

Secondo quanto riferito, Raczkowski e i suoi collaboratori, non solo hanno esagerato con l’alcol sul volo per Atene, ma hanno anche mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri passeggeri che poi hanno dato vita ad una vera e propria colluttazione.

Una rissa in piena regola che, secondo alcuni testimoni, si è poi prolungata anche in aeroporto, dove uno degli arbitri avrebbe sputato contro un passeggero greco con il quale aveva precedentemente avuto un alterco. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute nella sala arrivi per sedare il tutto e lo stesso ha fatto anche un emissario della federazione calcistica greca che si era recato presso la strutta proprio per accogliere la squadra arbitrale.

Raczkowski e i suoi colleghi avrebbero anche fatto perdere per diverse ore le loro tracce, ma su come sono andate effettivamente le cose non è ancora del tutto chiaro.

La versione degli arbitri polacchi sarebbe quella che sono stati aggrediti da alcuni tifosi del Panathinaikos, mentre altri raccontano gli stessi arbitri, visibilmente alticci, avrebbero iniziato ad insultare il calcio greco scatenando la reazione di alcuni tifosi che comprendevano il polacco poiché vivono in Polonia.

Una vicenda ancora in parte da chiarire. Sempre secondo i media ellenici, gli arbitri polacchi dovranno comparire davanti alle autorità per spiegare l’accaduto.