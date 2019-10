Arbitri 8ª giornata di Serie A: Juventus-Bologna a Irrati

Irrati dirigerà la Juventus di scena contro il Bologna, Giacomelli per Sassuolo-Inter. Lazio-Atalanta affidata a Rocchi.

Nel weekend torna la e con essa le designazioni arbitrali per l'ottavo turno: la capolista affronterà il e sarà diretta dall'esperto Irrati, Giacomelli invece arbitrerà in - .

Rocchi designato per - , Piccinini fischierà in - . Per la prima di Pioli sulla panchina del è stato scelto Pasqua, mentre l'arbitro di - sarà Calvarese.

Di seguito l'elenco completo delle designazioni.

LAZIO-ATALANTA: ROCCHI (VAR: GUIDA)

NAPOLI-VERONA: PICCININI (VAR: MARIANI)

JUVENTUS-BOLOGNA: IRRATI (VAR: FABBRI)

SASSUOLO-INTER: GIACOMELLI (VAR: MAZZOLENI)

UDINESE-TORINO: ABISSO (VAR: DOVERI)

SAMPDORIA-ROMA: MARESCA (VAR: BANTI)

CAGLIARI- : CHIFFI (VAR: LA PENNA)

PARMA-GENOA: VALERI (VAR: NASCA)

MILAN-LECCE: PASQUA (VAR: PAIRETTO)

BRESCIA-FIORENTINA: CALVARESE (VAR: DI PAOLO)