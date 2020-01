Arbitri 18ª giornata Serie A: Napoli-Inter a Doveri

Il big match tra Napoli e Inter sarà arbitrato da Doveri. Giacomelli per Juventus-Cagliari, Milan-Sampdoria a Massa.

- è il match più importante del 18esimo turno di , in programma la sera dell'Epifania: al 'San Paolo' dirigerà l'incontro Doveri. Giacomelli per - , il possibile esordio di Ibrahimovic in - sarà diretto da Massa.

Di Bello designato per l'anticipo - , Manganiello fischierà al 'Rigamonti' in - . Di seguito le designazioni complete:

ATALANTA-PARMA: PASQUA (VAR: LA PENNA)

BOLOGNA-FIORENTINA: VALERI (VAR: MARIANI)

BRESCIA-LAZIO: MANGANIELLO (VAR: MAZZOLENI)

GENOA-SASSUOLO: IRRATI (VAR: DI PAOLO)

JUVENTUS-CAGLIARI: GIACOMELLI (VAR: BANTI)

LECCE-UDINESE: GIUA (VAR: MARESCA)

MILAN-SAMPDORIA: MASSA (VAR: PAIRETTO)

NAPOLI-INTER: DOVERI (VAR: CALVARESE)

ROMA-TORINO: DI BELLO (VAR: ABISSO)

-VERONA: GUIDA (VAR: NASCA)