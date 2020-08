Aranguiz salterà l'Inter: "Non sapevo di essere diffidato"

Charles Aranguiz non potrà giocare Inter-Bayer Leverkusen per squalifica: "Se mi avessero detto che ero diffidato avrei fatto attenzione".

Costerà cara a Charles Aranguiz l'ammonizione rimediata in - , ritorno dell'ottavo di finale di vinto di misura dai tedeschi grazie alla rete messa a segno da Diaby.

Il centrocampista cileno era diffidato e non potrà scendere in campo nel quarto di finale che vedrà i teutonici opposti all' in quel di Düsseldorf lunedì sera alle ore 21.

Una diffida di cui non era proprio a conoscenza, come da lui stesso ammesso ai microfoni di 'Las Ultimas Noticias'.

Altre squadre

"Non sapevo di essere in diffida, nessuno mi aveva avvisato. Sono arrabbiato perché lunedì non ci sarò. Mi hanno detto della squalifica solo a gara finita, se lo avessero fatto prima magari avrei fatto maggiore attenzione evitando quell'entrata".

Aranguiz dovrà rinunciare alla sfida tutta cilena con Alexis Sanchez, fresco di annuncio di permanenza a titolo definitivo all'Inter.