Approfitta dell'intervallo e va a fare una consegna: è successo in Perù

Il calcio sa raccontare storie incredibili, che spesso si consumano lontano dalle luci dei riflettori di un mondo capace di garantire ai più bravi e fortunati guadagni da capogiro.

Una delle ultime è legata ad una vicenda che ha visto protagonista un giocatore delle Águilas de Santa Ana, una compagine peruviana.

Nel corso di una partita di Copa Perù, ovvero il campionato di terza divisione, contro l’Atletico Torino, Gersy Arámbulo, subito dopo la fine del primo tempo ha lasciato momentaneamente i compagni di squadra e il terreno di gioco per salire a bordo della sua moto e andare ad effettuare una consegna.

La storia di Gersy Arámbulo in questi giorni sta facendo il giro del mondo e le immagini che lo ritraggono con il suo zaino da lavoro sulle spalle, sono diventati virali in tutto il Sudamerica.

Este caso debe ser, por ahora, único en el mundo: Él es Gersy Arámbulo, extremo derecho de la categoría 2003. Juega @CopaPeruFPF en Las Águilas de Santa Ana del distrito de Los Olivos y aprovechó el entretiempo del partido de su equipo para coger su moto e ir a dejar un pedido. pic.twitter.com/HSQrpCDBGX — Pedro Zevallos Guillén (@pedrichenko) April 26, 2022

Ala destra di diciannove anni, ha approfittato dell’intervallo della partita per effettuare la consegna ed arrodondare.

“Ho bisogno di guadagnare - ha spiegato a TN - per dare alla mia bambina un futuro migliore. Ogni padre vuole il meglio per i propri figli e quel giorno ho lavorato anche prima e dopo la partita”.

Il suo allenatore, Beto Carhuas, si è complimentato con il giocatore.

“E’ un ragazzo responsabile, va avanti nonostante tutto e cerca sempre di dare il suo contributo alla squadra”.

La Copa Perù è il più importante campionato amatoriale del Paese e le squadre che vi militano non possono garantire stipendi importanti. Gersy ha impiegato circa diciassette minuti per effettuare la consegna, due di più rispetto ai quindici previsti per l’intervallo tra un tempo e l’altro.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche il suo club gli ha voluto mandare un messaggio di supporto.

“Gersy, che tu abbia successo in tutte le cose che ti sei prefissato”