Antonio Conte sbarca su Instagram: primo profilo social per l'interista

Anche il tecnico nerazzurro entra nel mondo di Instagram con il primo profilo social: migliaia di followers in pochi minuti.

Alla pari del collega della , Andrea Pirlo, anche Antonio Conte ha ora un profilo Instagram. Per stare al passo con i tempi, infatti, il tecnico nerazzurro ha deciso di creare un proprio profilo social, così da aggiornare sempre i tifosi meneghini su sè stesso e l'.

Migliaia di contatti, messaggi e followers per Conte dopo essere sbarcato su Instagram: nella sua bio tutte le squadre allenate in carriera, dalla Juventus all'Arezzo, passando ovviamente per l'indimenticata parentesi con la Nazionale italiana all'Europeo.

L'arrivo di Conte su Instagram è un passo in avanti nella comunicazione per il tecnico nerazzurro, consapevole di quanto sia importante per le nuove generazioni avere i propri idolo a portata di smartphone in ogni momento, così da avere il polso della situazione.

Il profilo ufficiale di Conte? Un semplice @antonioconte, immediato e diretto.