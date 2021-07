Andrea Poli riparte dalla Turchia: ufficiale il trasferimento all’Antalyaspor

Si chiude dopo quattro stagioni l’avventura di Andrea Poli al Bologna. Il centrocampista, ormai ex rossoblù, riparte infatti dall’Antalyaspor.

A confermare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso club turco, che milita nel massimo campionato, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’Atalyaspor ha contrattutalizzato il centrocampista italiano Andrea Poli. Il 31enne, che è arrivato ieri ad Antalya e si è già sottoposto alle visite mediche, ha firmato un contratto le lo lega al nostro club per tre anni”.

Andrea Poli non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura.

“E’ un grande onore e piacere per me essere qui. Sono felice di iniziare una nuova avventura. Voglio ringraziare i presidente ed i dirigenti del club per avermi dato questa possibilità. Spero di vincere quante più partite possibili qui. Forza Antalyaspor”.