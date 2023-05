Andrea Agnelli non accetta il patteggiamento: a processo il 15 giugno

L'ex presidente della Juventus è l'unico dirigente bianconero a non aver accettato il patteggiamento: andrà a processo per la manovra stipendi.

Martedì mattina il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus per la cosiddetta 'manovra stipendi'.

Si è chiuso dunque il lungo contenzioso tra la società bianconera e la giustizia sportiva. Non per tutti, però: l'ex presidente del club, Andrea Agnelli, è stato infatti l'unico a decidere di non partecipare al patteggiamento, come invece hanno fatto gli ex dirigenti Fabio Paratici, Pavel Nedved e Federico Cherubini. Stralciata la posizione dell'ex numero uno della società, che non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze 'fittizie'.

Il club Juventus rinuncia a futuri ricorsi e pagherà un ammenda di 718.240,00 euro, mentre l'ex presidente continuerà dunque a trattare con la Procura proseguendo la sua battaglia giudiziaria.

Se un nuovo accordo non dovesse essere trovato, Andrea Agnelli andrà a processo il prossimo 15 giugno come da fissazione originale dell'udienza.