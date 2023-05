Patteggiamento Juventus accettato: ammenda da 718 mila euro e niente penalizzazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento sulla manovra stipendi: ammenda da 718mila euro. Agnelli va a processo il 15 giugno.

Il Tribunale Federale Nazionale, dopo una breve udienza svoltasi martedì mattina, ha accettato il patteggiamento della Juventus per la cosiddetta 'manovra stipendi', chiudendo di fatto il lungo contenzioso tra la giustizia sportiva e la società bianconera.

La Juventus rinuncia a futuri ricorsi sul filone plusvalenze, scontando quindi la penalizzazione di 10 punti già comminata. Mentre per la 'manovra stipendi' pagherà un'ammenda da 718.240,00 euro, senza ulteriori penalizzazioni in classifica.

Adesso la palla passa eventualmente all'UEFA, che potrebbe comunque decidere di escludere la Juventus dalle coppe europee per una stagione. Esclusione che in quel caso il club bianconero sconterebbe nel 2023/24 non partecipando a una tra Europa League e Conference League.

Oltre alla Juventus, multe anche per gli ex dirigenti Fabio Paratici e Pavel Nedved. Patteggiamento pure per Federico Cherubini, che pagherà un'ammenda.

Chi invece andrà a processo il prossimo 15 giugno è l'ex presidente Andrea Agnelli, che ha deciso di non accettare il patteggiamento.

In un comunicato, la Juventus ha chiarito i motivi che hanno spinto la società a scegliere la strada del patteggiamento.