Ancelotti sta con Sarri: "Sta facendo il massimo, difficile chiedergli di più"

Carlo Ancelotti difende il collega Maurizio Sarri: "Sta facendo il massimo, è primo in campionato e agli ottavi di Champions".

Primo in classifica e in corsa su tutti i fronti, ma il gioco espresso dalla non sta scaldando il cuore dei tifosi bianconeri, che in gran parte puntano il dito su Maurizio Sarri. In difesa dell'allenatore toscano interviene Carlo Ancelotti, approdato ora all' dopo l'addio al .

L'ex allenatore azzurro ha speso parole di elogio nei confronti del collega, che non ha ancora pienamente conquistato l'ambiente della Vecchia Signora nonostante i risultati ottenuti fin qui in stagione:

"Penso che Sarri alla Juventus stia facendo bene, anzi il massimo. È primo in campionato, agli ottavi di Champions, dove non c’è mai una favorita assoluta. Credo sia difficile chiedergli di piú".

Ancelotti focalizza dunque l'attenzione sul piano dei traguardi ottenuti a questo punto della stagione, mentre tra gli addetti ai lavori c'è chi storce il naso di fronte alle recenti prestazioni di Ronaldo e compagni: un gioco fin qui sicuramente meno brillante di quanto ci si aspettava con la lotta per lo Scudetto più che mai viva.