Milan-Real Madrid? Ancelotti e la speranza di vedere Maldini a Istanbul: "Ci vediamo lì?"

Maldini e Ancelotti vogliono dimenticare la rimonta subita contro il Liverpool, giocando la finale di Champions 2023 ad Istanbul: "Un augurio".

Si riparte. Via ai quarti di Champions League, al Derby tra Milan contro Napoli, alla presenza della regina Real Madrid dall'altra parte del tabellone. Otto squadre rimaste in gioco per provare a conquistare la coppa più ambita di tutte nella notte turca di fine primavera. A Istanbul, il vecchio terribile teatro della delusione rossonera contro il Liverpool.

Da una parte il Milan, da una parte Ancelotti. Il tabellone dei quarti ha portato Maldini e il suo vecchio allenatore agli opposti, con una finale a Istanbul possibile, contro. Entrambi desiderano dimenticare quella rimonta del Liverpool (Maldini segnò il primo goal rossonero), espugnando la città quasi due decenni dopo.

Per questo, dopo il sorteggio di Champions, Maldini ha confessato di aver ricevuto immediatamente una chiamata di Ancelotti.

"Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul" ha confessato Maldini video-conferenza con i tifosi del Milan ucraini che vivono a Kiev. "Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: 'Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì?'".

Un episodio confermato da Ancelotti in una chiaccherata con Radio Rai 1, evidenziando come il suo sia stato un augurio per un club in cui ha passato gran parte della carriera, prima come giocatore e dunque come allenatore:

"Soprattutto un augurio al Milan, al quale sono affezionato. La sfida contro Napoli sarà una partita molto equilibrata e molto incerta. Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul? Per il Real sì, credo anche per i rossoneri, ma tutti vogliono arrivarci".

Come noto il Real Madrid è la squadra di gran lunga più vincente nella storia della Champions League, ben 14. Il Milan, invece, è la seconda in ordine di trofei vinti, con sette. L'esatta metà.

La finale tra le big storiche? Parola al campo, a cominciare dai quarti: l'Italia ha ben tre squadre dal tabellone sinistro, con il Napoli a sognare la coppia Scudetto-Champions e l'Inter, impegnata contro il Benfica, intenzionata anch'essa a spingersi oltre il limite.