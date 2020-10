Altra ammenda per Paratici: 15mila euro di multa per aver criticato l'arbitro

Seconda multa consecutiva per Paratici, punito con una sanzione di 15mila euro per aver rivolto una "critica irrispettosa" all'arbitro.

Come avviene dopo ogni turno di , il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti in merito a squalifiche e ammende: una giornata di stop per Cigarini, espulso in - , ma la notizia che spicca maggiormente è un'altra.

Fabio Paratici, Chief Football Officer della , è stato punito con un'ammenda di 15mila euro, come specificato dalla nota seguente.

"[...] in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo".

Paratici, in effetti, era recidivo: solo una settimana fa era stato multato per 10mila euro per aver rivolto frasi irrispettose agli ufficiali di gara di Crotone-Juventus.

A completare il quadro, la squalifica per una giornata del team manager del , Simone Reposi.