Paratici multato: frasi irrispettose agli ufficiali di gara

Il dirigente della Juventus punito con 10.000 euro di multa per quanto accaduto nel secondo tempo della sfida contro il Crotone.

Una settimana decisamente particolare quella della . Prima la vittoria contro il per 3-0, in virtù del mancato arrivo degli azzurri a , dunque la positività di Cristiano Ronaldo al coronavirus e infine il deludente pari contro il .

Sotto per 1-0 a causa del goal di Simy, la Juventus è riuscita a pareggiare con Morata, mentre il 2-1 che sembrava aver ribaltato la gara è stato annullato per fuorigioco dello stesso spagnolo. Animi caldi e qualche protesta di troppo nel finale di gara.

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è stato infatti multato con 10.000 euro:

"In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".

Già a cinque punti dalla vetta occupata dal , capolista solitaria della in virtù delle quattro vittorie su altrettanti incontri, la Juventus se la vedrà contro il nel prossimo turno di campionato: prima e dopo la sfida contro il team Juric, la Champions, con le sfide contro e .

Per la sfida contro il Verona non sarà a disposizione il nuovo arrivato Chiesa, espulso e dunque squalificato per il prossimo turno di campionato: