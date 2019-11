Amichevole di lusso per il Genoa: venerdì sfiderà il Monaco

Il Genoa approfitterà della sosta per giocare un importante test match: i rossoblù sfideranno venerdì il Monaco di Jardim.

Il campionato di si è fermato per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali, ma per le varie squadre questo non è un periodo di riposo ed anzi le prossime settimane verranno sfruttate per oleare ulteriormente i vari meccanismi e per recuperare quei giocatori che non sono al meglio.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Lo sa bene anche il che nei prossimi giorni affronterà un’amichevole di lusso. La compagine rossoblù, che attualmente è diciassettesima in classifica, a pari punti con la , e che è da poco ripartita da Thiago Motta, venerdì sfiderà il allo Stade Louis II.

A confermarlo è stato lo stesso Genoa attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

A distanza di un anno e mezzo, un’altra amichevole nel Principato di #Monaco per il Grifone.



Per saperne di più, clicca qui https://t.co/kXYuHO8kUa pic.twitter.com/TyfTtnAqBt — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 13, 2019

“A distanza di un anno e mezzo, un’altra amichevole nel Principato di Monaco. Dove in questi giorni viene omaggiata la principessa Grace nel novantesimo della nascita. Venerdì allo Stade Louis II la squadra di Thiago Motta sosterrà infatti un collaudo con il team del portoghese Jardim. La partita avrà inizio alle 16:30 a porte chiuse, per l’impossibilità delle autorità locali di garantire il servizio in quella data. Per Criscito e compagni un match vero. Per lo staff la chance di proseguire i lavori e dare spazio a tutti, ferma restando l’assenza dei nazionali. Al vaglio il recupero dei giocatori ristabiliti da infortuni. Il Genoa ritroverà Pietro Pellegri passato due anni fa proprio al Monaco”.

Il Monaco, una delle grandi del calcio transalpino, dopo un avvio di stagione estremamente complicato, nelle ultime settimane ha inanellato una serie di risultati che gli hanno consentito di risalire fino all’undicesimo posto della classifica di .