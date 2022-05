L'Almeria torna nella Liga dopo 7 anni: grazie agli ex Serie A, Ely e Umar Sadiq

2-2 contro il Leganes e primo posto che vale la promozione: in goal l'ex Milan, Ely, e l'ex Roma, Sadiq, fondamentali per tutto il 2022.

Giornata di verdetti in giro per l'Europa. Se il Nottingham Forest è tornato in Premier League dopo 23 anni e il Saint-Etienne ha subito una retrocessione dopo 18, in Spagna festeggia l'Almeria. Nell'ultimo turno di campionato, il team andaluso si assicura la Liga 2022/2023.

Basta il pari contro il Leganes per il primo posto e la promozione in Liga, dove giocherà al pari del Valladolid, secondo classificato grazie al successo contro l'Huesca. Sconfitto in trasferta contro l'Alcorcon, è stato superato l'Eibar, che dovrà giocare i playoff al pari di Las Palmas, Tenerife e Girona.

Secondo in classifica prima del 42esimo turno della stagione regolare di Segunda Division, l'Almeria ha sfruttato il k.o dell'Eibar per vincere il campionato. Nel 2-2 contro il Leganes, passato in vantaggio al nono con Garces, hanno trovato la rete due vecchie conoscenze della Serie A: Rodrigo Ely e Sadiq Umar.

Il primo, arrivato all'Almeria a marzo dopo essere rimasto svincolato, ha un passato nel Milan - con cui ha vinto la Supercoppa Italiana del 2016 - ma ha militato anche con le casacche di Reggina, Varese ed Avellino. Cresciuto nelle giovanili rossonere, Ely ha giocato però solamente quattro gare in prima squadra.

Con la maglia dell'Almeria, Ely ha trovato la sua dimensione: undici gare, tre goal e promozione da protagonista assoluto. In vero top della stagione è stato però Umar Sadiq, 25enne nigeriano che ha dominato la Segunda con 18 goal e 12 assist. Il migliore della squadra, in lotta costante per il titolo di capocannoniere, andato a Borja Baston e a proposito di ex Reggina, Christian Stuani.

Arrivato in Italia nel 2013, a 16 anni, per vestire le giovanili di Lavagnese e Spezia prima e della Roma poi, sembrava poter avere un futuro in Serie A: con i giallorossi ha disputato il campionato 2015/2016 impressionando con due goal in sei presenze, ma i vari prestiti lo hanno allontanato dall'evoluzione che in tanti si aspettavano.

Nel 2019 la prima annata in doppia cifra con il Partizan, dunque il passaggio all'Almeria nel 2020, riuscendo a segnare venti reti in Segunda, senza però centrare la promozione. Rimandata di un solo anno, con il goal del 2-2 finale contro il Leganes valso il ritorno in Primera dopo sette anni.