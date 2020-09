Allegri non vede l'ora di tornare: "Devo rientrare"

Massimiliano Allegri spera nel ritorno su una panchina: "Io alla Roma? No, non si sa. Vediamo".

E' passato più di un anno dalla separazione tra Massimiliano Allegri e la : da allora il tecnico livornese è senza squadra, in attesa che si concretizzi qualche proposta interessante da cui far ripartire la carriera.

Proposta che poteva essere quella dell' , se solo Antonio Conte e la società non avessero deciso di continuare insieme: per Allegri un nulla di fatto e la voglia di tornare in corsa che cresce ogni giorno che passa.

L'ex allenatore bianconero è stato ospite della trasmissione Rai 'Ballando con le stelle': confermata l'intenzione di tornare al più presto a sedersi su una panchina per porre fine al periodo da disoccupato.

"Un desiderio? Devo rientrare perché... basta".

Incalzato dalla maestra di ballo Roberta Beccarini, Allegri ha risposto così alla provocazione di un'avventura alla : prima un 'no' secco, poi una piccola apertura che sa di passo indietro.