Allegri applaude la Roma: "Avrebbe meritato il pareggio"

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo il successo sui giallorossi: "Abbiamo dato un altro colpetto alla classifica, è un bel risultato".

Tra le polemiche, la Juventus vince la sua quarta gara consecutiva in Serie A. Roma battuta 1-0 con il goal di Kean, in un match di cui si parlerà a lungo per il rigore assegnato ai giallorossi. Per i bianconeri altri punti utili ad avvicinare Inter e capitolini in classifica.

La Juventus soffre, ma risponde ai successi di Napoli, Lazio Atalanta e Milan, portandosi di fatto a -1 dalla zona Champions League. Bianconeri nuovamente nelle zone alte della graduatoria dopo un avvio deludente, ma vetta distante dieci punti causa otto successi su otto per gli azzurri di Spalletti.

Al termine della gara contro la Roma, Max Allegri, mister della Juventus, ha parlato così:

"E' un bel risultato, per la terza volta non abbiamo subito goal. Buona partita, perse tre-quattro palle contro una Roma molto brava. Poi piano abbiamo giocato anche noi e segnato un bel goal. Dobbiamo fare meglio in area e quando portiamo la palla. A volte ci addormentiamo e ci innervosiamo. Abbiamo dato un altro colpetto alla classifica".

La Juventus di Allegri è tornata? Il tecnico applaude i suoi per le ultime gare:

"Nel calcio succedono queste cose, Szczesny ci ha rimostrato il suo valore. Ora sta avendo continuità di rendimento, abbiamo giocato di squadra".

Mourinho ha evidenziato come in passato abbia vinto immeritatamente, sperando in dichiarazioni simili da parte di Allegri dopo il match odierno:

"E' stato complicato affrontarli, lo sapevamo. La Roma avrebbe meritato ampiamente il pareggio, gli episodi sono andati dalla nostra parte se giochi in un certo modo. Fisicamente loro sono tra i migliori del campionato".

Ora la Champions League, dunque il Derby d'Italia:

"Tra le due di Serie A era importante vincere oggi, vai ad un punto dal quarto posto. Dobbiamo cementare il passaggio del turno e poi ci prepariamo alla sfida di Milano".

Ottobre essenziale per la Juventus 2021/2022.