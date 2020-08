Nuovo allarme al PSG: anche Verratti rischia di saltare l'Atalanta

Marco Verratti avrebbe accusato un problema al polpaccio. La sua presenza contro l'Atalanta è in forte dubbio. Nuovo problema per il PSG.

A una settimana esatta dalla gara secca valida per i quarti di , arrivano ancora cattive notizie per il che rischia di affrontare l' senza Marco Verratti.

Il regista italiano, secondo quanto riporta 'RMC Sport', durante l'allenamento di martedì avrebbe subito un duro colpo al polpaccio e difficilmente sarà in campo contro l'Atalanta.

Verratti intanto non è stato convocato per l'amichevole in programma stasera contro il Sochaux e dopo la gara Tuchel potrebbe fornire maggiori indicazioni sulle condizioni del centrocampista.

L'assenza di Verratti sarebbe ovviamente pesantissima per il PSG che sarà già privo dello squalificato Di Maria e quasi sicuramente anche di Kylian Mbappè, finito ko durante la finale della Coppa di .

Se anche Verratti non dovesse farcela il suo posto in regia andrebbe probabilmente a Leandro Paredes, ex .