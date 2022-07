La calciatrice di Spagna e Barcellona, vincitrice della GOAL 50 e del Pallone d'Oro 2021, si è sottoposta oggi all'intervento al ginocchio sinistro.

Inizia il percorso di riabilitazione per Alexia Putellas. La stella della Spagna e del Barcellona, grande assente a Euro 2022 in corso, si è sottoposta oggi a un intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La vincitrice della GOAL 50 e del Pallone d'Oro 2021 è stato operata presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dal dal dottor Monllau, sotto la supervisione del dottor Yanguas.

Al termine, il Barcellona ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha comunicato l'esito dell'operazione:

"Secondo le informazioni dello staff medico del club, questa mattina la giocatrice Alexia Putellas è stata operata con successo all'ospedale di Barcellona dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rimarrà in ospedale e dovrebbe essere dimessa mercoledì".

Il capitano della Spagna si era infortunata lo scorso 5 luglio in allenamento, durante la preparazione della 'Roja' a Euro 2022 in corso in Inghilterra. I tempi stimati per il ritorno in campo della Putellas si aggirano tra i 10 e i 12 mesi: la stella classe 1994 potrebbe saltare tutta la prossima stagione.

La nazionale iberica - che deve rinunciare anche a Jennifer Hermoso per infortunio - affronterà questa sera la Germania dopo il successo nella gara d'esordio del Gruppo B contro la Finlandia per 4-1.