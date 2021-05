AlbinoLeffe-Modena dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

AlbinoLeffe di fronte al Modena nei playoff di Serie C: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

ALBINOLEFFE-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: AlbinoLeffe-Modena

AlbinoLeffe-Modena Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C ha messo di fronte AlbonoLeffe e Modena. Proprio quest'ultima, assieme a Renate, SudTirol, Avellino e Bari era testa di serie nel sorteggio, e pertanto godrà del vantaggio, se può essere considerato tale, della prima gara in trasferta.

L’Albinoleffe è approdata alla fase finale superando nei due turni preliminari Pontedera e Grosseto. Il ritorno si disputerà invece giovedì 26 maggio al Braglia, con orario da definire.

Al termine, le cinque squadre che usciranno da questo turno, accederanno alla seconda fase, nella quale entreranno in campo le seconde classificate al termine della regular season dei tre gironi di Serie C.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su AlbinoLeffe-Modena: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ALBINOLEFFE-MODENA

La partita tra AlbinoLeffe e Modena si giocherà domenica 23 maggio 2021 straordinariamente al Gewiss Stadium di Bergamo, impianto che di solito ospita i match casalinghi dell'Atalanta. Non saranno presenti i tifosi, calcio d'inizio fissato alle 17:30.

AlbinoLeffe-Modena sarà visibile sulle moderne smart tv attraverso l'app di Eleven Sports, a cui basta accedere inserendo le proprie credenziali dopo aver sottoscritto un abbonamento. La sfida non sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport.

La partita potrà essere vista anche, a pagamento, su Sky Primafila sul canale Sky Sport 254, con la telecronaca affidata a Lucio Rizzica.

La diretta streaming di AlbinoLeffe-Modena sarà disponibile sul profilo Facebook e Youtube di Eleven Sports se in possesso di un abbonamento; l'alternativa è il collegamento da pc sul sito ufficiale della piattaforma o da smartphone e tablet con l'apposita applicazione disponibile per sistemi iOS e Android.

Non sarà possibile fruire del servizio gratuito RaiPlay, in chiaro il match tra Pro Vercelli e Sudtirol.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Canestrelli, Riva, Borghini; Petrungaro, Genevier, Gelli, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Ingegneri, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Corradi; Luppi; Spagnoli, Pierini.