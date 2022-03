Alaba, folle esultanza in Real Madrid-PSG: alza una sedia in campo

Il terzo goal di Karim Benzema ha mandato in visibilio il 'Santiago Bernabeu'. Il 'delitto perfetto' in 17 minuti, con il pari, il sorpasso e la definitiva rimonta che ha ribaltato in poco più di un quarto d'ora le sorti di qualificazione che sembrava nelle mani del PSG di Pochettino.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti capovolge il risultato e fa impazzire di gioia i suoi tifosi, ma non solo. Durante i festeggiamenti per il 3-1 di Benzema, a saltare subito all'occhio è stata l'esultanza folle del difensore dei 'Blancos' David Alaba.

L'articolo prosegue qui sotto

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD — David Alaba (@David_Alaba) March 9, 2022

Nelle immagine successive al goal, l'ex Bayern Monaco è stato immortalato mentre alza al cielo una sedia di plastica - probabilmente utilizzata dai fotografi a bordocampo -, durante i festeggiamenti con i tifosi presenti sugli spalti.

Un'immagine molto singolare, che ha ricordato la protesta di Emiliano Mondonico nella finale di Coppa UEFA del 1992 tra il suo Torino e l'Ajax. L'ex tecnico granata, scomparso il 29 marzo 2018, brandì una sedia dopo la mancata concessione di un calcio di rigore alla sua squadra.

A distanza di 30 anni è Alaba a impugnare una sedia, ma questa volta per festeggiare una clamorosa rimonta insieme ai suoi tifosi. Proprio il 9 marzo, nel giorno in cui Mondonico avrebbe compiuto 75 anni. Una coincidenza molto particolare legata a un'esultanza quasi unica.