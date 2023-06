Al-Hilal scatenato: emissari a Parigi, l’obiettivo è prendere anche Verratti

I club dell’Arabia Saudita si confermano grandissimi protagonisti del calciomercato. L’obiettivo ora è Marco Verratti.

Forse è presto per dire che l’avventura di Marco Verratti al PSG è giunta vicino al capolinea dopo undici anni, il centrocampista abruzzese però potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato.

Il suo nome è infatti finito nel taccuino dell’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita che, dopo aver aver già chiuso i colpi Ruben Neves e Koulibaly (e cullato per diversi mesi il sogno Messi), adesso è a caccia di altri campioni con i quali andare a rafforzare ulteriormente la sua squadra.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, emissari del club di Riad si sono recati nelle scorse ore a Parigi per provare a capire se ci sono i margini per portare Marco Verratti in Arabia Saudita.

Il centrocampista è legato al PSG (club del quale è una delle più grandi bandiere di sempre) da un contratto con scadenza 2026, ma la volontà dell’Al-Hilal è quello di convincerlo a lasciare Parigi per tentare una nuova avventura lontano dall’Europa.

Ad attendere Verratti in Arabia Saudita ci sarebbe un contratto faraonico (in Francia nelle scorse settimane si era parlato di uno stipendio da 50 milioni a stagione), tuttavia non sarà facile convincere il PSG, che non ha ancora ricevuto offerte ufficiali, a rinunciare ad uno dei suoi uomini di punta.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’interesse dei sauditi va considerato concreto, ma anche convincere lo stesso Verratti a trasferirsi in Arabia Saudita potrebbe non essere semplice.

I prossimi giorni, da questo punto di vista, potranno dire di più. L’Al-Hilal ha già dimostrato di saper essere molto persuasivo e i contatti sono destinati a proseguire.