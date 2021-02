Al-Ahly-Bayern dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Mondiale per Club del Bayern si apre con la semifinale contro l'Al-Ahly: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

AL-AHLY-BAYERN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Al-Ahly-Bayern

• Data: lunedì 8 febbraio 2021

• Orario: 19:00 italiane

• Canale TV: Canale 20

• Streaming: Sportmediaset.it

Il Mondiale per Club 2020 entra nel vivo. I campioni d'Europa del Bayern si apprestano a fare il loro debutto nel torneo in corso di svolgimento in Qatar, sfidando l'Al-Ahly in semifinale.

Bavaresi che si sono guadagnati l'approdo al Mondiale per Club grazie al trionfo ottenuto in Champions League la scorsa estate, quando la squadra allenata da Hansi Flick ha battuto il PSG in finale a Lisbona.

L'Al-Ahly, formazione egiziana, ha alzato la Champions africana (la CAF Champions League) e adesso contenderà al Bayern Monaco un posto nella finalissima del torneo iridato per club organizzato in Qatar, dopo aver sconfitto ai quarti 1-0 i padroni di casa dell'Al-Duhail di Medhi Benatia.

La vincente di Al-Ahly-Bayern sfiderà nella finalissima i messicani del Tigres, che in semifinale hanno battuto per 1-0 il Palmeiras. La perdente, invece, dovrà giocare la finalina per il terzo e quarto posto contro i brasiliani.

Tutto su Al-Ahly-Bayern: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO AL-AHLY-BAYERN

Al-Ahly-Bayern si gioca lunedì 8 febbraio 2021 all'Al Rayyan Stadium di Ar-Rayyan, in Qatar: fischio d'inizio previsto alle ore 19:00 italiane. L'arbitro sarà l'emiratino Mohamed Abdallah.

La semifinale del Mondiale per Club tra l'Al-Ahly e il Bayern verrà trasmessa in esclusiva tv da Mediaset, che si è aggiudicata i diritti di trasmissione della competizione in Italia: canale di riferimento per poter seguire la partita, Canale 20.

Al-Ahly-Bayern sarà visibile anche in diretta streaming su Sportmediaset.it, collegandosi al sito e selezionando l'apposita finestra dell'evento.

AL-AHLY (4-2-3-1): El-Shenawy; Hany, Benoun, Ayman, Maaloul; Hamdy, El Soulia; El-Shahaat, Afsha, Taher; Kahraba.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.