Ajax-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko titolare

Tadic e Alvarez titolari nell'Ajax, in porta c'è Scherpen. Roma con Bruno Peres e Diawara a centocampo, dal 1' anche Pedro.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

Andata dei quarti di Europa League per la Roma di Fonseca, unica squadra italiana rimasta in campo continentale dopo le eliminazioni di Inter, Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli e Milan. Giallorossi impegnati ad Amsterdam contro l'Ajax, una delle favorite per la vittoria finale.

Tadic prima punta nel 4-3-3 olandese, con Neres ed Antony ali suoi lati. In mediana giocano Klaassen, Gravenberch e Alvarez, mentre tra i pali parte dal 1' Scherpen. La retroguardia dell'Ajax sarà composta da Rensch, Timber, Martinez e Tagliafico.

Nella Roma c'è Dzeko centravanti, supportato da Pellegrini e Pedro: ancora out Mkhytarian. A centrocampo Diawara e Veretout partono titolari come interni, sulle fasce larghi Spinazzola e Bruno Peres. In porta Pau Lopez, con Mancini, Cristante e Ibanez nella retroguardia a tre.