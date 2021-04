Ajax-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Ajax sfida in casa la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

AJAX-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ajax-Roma

Ajax-Roma Data: 8 aprile 2021

8 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite) Streaming: TV8.it, Sky Go e Now Tv

L'Ajax di Erik Ten Hag sfida la Roma di Paulo Fonseca nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Gli olandesi hanno eliminato i francesi del Lille nei sedicesimi di finale e gli svizzeri dello Young Boys negli ottavi, mentre la Lupa ha superato i portoghesi del Braga ai sedicesimi e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk agli ottavi.

Gli unici due precedenti fra le due squadre nel torneo risalgono al girone della seconda fase dell'edizione 2002/03: in quell'occasione ad Amsterdam fu l'Ajax a imporsi 2-1, mentre nel ritorno all'Olimpico si registrò un pareggio per 1-1.

Negli ultimi turni dei rispettivi campionati, i biancorossi hanno battuto 2-1 in trasferta l'Heerenveen, mentre i giallorossi sono reduci da un pareggio per 2-2 in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dusan Tadic è il miglior marcatore degli olandesi nel torneo con 3 goal all'attivo, mentre lo spagnolo Borja Mayoral è uno degli attuali capocannonieri dell'Europa League assieme a Pizzi del Benfica e a Yazici del Lille a quota 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Ajax-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO AJAX-ROMA

Ajax-Roma si disputerà la sera di giovedì 8 aprile 2021 nel palcoscenico della Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 1ª in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

La sfida Ajax-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 HD del digitale terrestre). La partita andrà inoltre in onda su Sky, che detiene i diritti dell'Europa League, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre).

Sarà possibile vedere Ajax-Roma in diretta streaming in chiaro sul sito TV8.it. La partita potrà inoltre essere seguita in streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook, scaricando la app per sistemi Android e iOS o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una terza modalità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità, a chi compra uno dei pacchetti offerti, di vedere vari eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League.

permetterà ai suoi lettori di seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Ten Hag avrà quattro assenze importanti: non saranno infatti della gara il centravanti franco-ivoriano Haller, fuori lista, il portiere Onana, squalificato un anno per doping, il figlio d'arte Blind, infortunatosi per la rottura dei legamenti della caviglia, e anche il grande ex Stekelenburg. Fra i pali il tecnico dei Lancieri punterà su Scherpen. La linea a quattro difensiva vedrà Rensch e Tagliafico terzini e in mezzo Timber in coppia con l'argentino Lisandro Martínez. A centrocampo Alvarez e Gravenberch dovrebbero agire da mezzali ai lati del playmaker, Klaassen. Nel tridente offensivo, infine, Tadic agirà da falso nove, con Antony e Neres esterni alti ai suoi lati.

Fonseca potrebbe riproporre il 3-4-2-1. In attacco Dzeko potrebbe spuntarla su Borja Mayoral, sempre titolare nelle ultime partite, con Lorenzo Pellegrini e Pedro a sostegno sulla trequarti, dopo il ko di El Shaarawy. In mediana Diawara e Villar si giocano un posto da interno destro accanto a Veretout, con Karsdorp favorito a destra su Bruno Peres e Spinazzola a sinistra. In difesa il tecnico portoghese spera nel recupero di Smalling: se l'inglese non dovesse farcela, sarà Cristante a completare la linea a tre difensiva con Mancini e Ibañez.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.