Aggressione e auto incendiata: notte choc per il nuovo arrivato Pierre-Gabriel

Il suo trasferimento in prestito dal a Brest è stato annunciato lo scorso 7 luglio, ma quello che è stato riservato a Ronael Pierre-Gabriel non è stato certamente il benvenuto che il giocatore avrebbe immaginato.

Il giovane terzino, con un passato anche nel e nel , lunedì sera è stato aggredito da alcuni malviventi in città e la sua auto è stata alle fiamme.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, Pierre-Gabriel prima è stato accerchiato da un un gruppo di ragazzi tutti molto giovani, poi è stato picchiato. Il giocatore inizialmente ha provato a difendersi, ma poi è scappato abbandonando la sua auto che è stata presa d’assalto dai malviventi e incendiata.

Pierre-Gabriel ha sporto denuncia, mentre il Brest, attraverso un comunicato ufficiale, ha duramente condannato l’accaduto.

“Un nostro giocatore, Ronael Pierre-Gabriel, è stato vittima di un assalto in un quartiere di Brest. Ha subito danni fisici e la sua auto è stata incendiata e completamente distrutta. Lo Stade Brestois condanna fermamente quanto accaduto e dà il suo sostegno a Ronael. E’ increscioso vedere che cose di questo tipo sono capitate ad un ragazzo che è arrivato qui solo due settimane fa e che non ha avuto problemi con nessuno. Questo sarà l’unico nostro comunicato su questa vicenda, starà alle autorità mettersi al lavoro per far luce sulla questione. In una città tranquilla come la nostra, cose di questo tipo non devono diventare all’ordine del giorno”.