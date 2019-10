Adani duro sul Milan: "Per me è da settimo posto"

Adani ha criticato il Milan a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Genoa: "Se con la Fiorentina non vedi palla, non è solo atteggiamento".

Protagonista in negativo di questo avvio di , ildi Marco Giampaolo non è riuscito a conquistare nemmeno. Opinionista per 'Sky Sport', l'ex difensore ha infatti detto la sua sui rossoneri nel pre-gara del match di questa sera contro il .

"Il Milan per me è da settimo posto. L'amore per i tifosi non cadrà mai. Non aspettatevi il Milan che possa competere con le prime 3-4, secondo me. Queste cose van dette subito".

Adani non vede infatti abbastanza qualità nella rosa del Milan per poter ambire a piazzamenti importanti in campionato. Una verità che secondo l'opinionista si è vista anche contro la nell'ultima gara persa dai rossoneri.

"Se sei da settimo posto e poi con la Fiorentina non vedi palla, non è solo un problema di atteggiamento".

Parole chiare e che lasciano spazio a poche interpretazioni. Ad Adani questo Milan non convince proprio.