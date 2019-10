Acerbi ricorda Squinzi: "Vicino in uno dei momenti più bui, sei stato come un padre"

E' una notte triste per il mondo del e non solo. L' piange Giorgio Squinzi, patron neroverde ma soprattutto grande imprenditore del nostro Paese.

A ricordare Squinzi subito dopo la sua morte, tra gli altri, c'è anche Francesco Acerbi che se oggi è un pilastro della e un giocatore nel giro della Nazionale lo deve anche al Sassuolo.

Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato.

Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore.

GRAZIE Presidente#squinzi pic.twitter.com/WvDCjnxO0L