Acerbi incorona Immobile: "Se continua così è da Pallone d'Oro"

Francesco Acerbi tesse le lodi di Ciro Immobile: "Spero faccia ancora un sacco di goal, se andasse avanti così sarebbe da Pallone d'Oro".

Un Ciro Immobile da sogno. La stagione del bomber della è super, come certificato dalle parole del compagno di squadra Francesco Acerbi.

Il difensore biancoceleste, dal ritiro della Nazionale a Coverciano, in conferenza stampa esalta l'attaccante napoletano per quanto compiuto finora.

Per Immobile il 2019/2020 ad oggi ha portato in dote la bellezza di 16 reti in 15 presenze tra campionato ed , impreziosite da 5 assist.

Dagli elogi alla punta al proprio carattere, che di certo ad Acerbi non sembra mancare. Con tanto di battuta, che mostra la capacità del difensore di sdrammatizzare i momenti difficili legati alla malattia.