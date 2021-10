Trauma alla caviglia: Abraham in forte dubbio per Roma-Juventus

Gli esami a cui stato sottoposto l'attaccante inglese lo allontano dal big match tra Roma e Juventus in programma domenica.

Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra della caviglia. E' questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Tammy Abraham, bomber della Roma. Sono escluse lesioni tendinee, ma a questo calano drasticamente le possibilità di vederlo nel prossimo turno di campionato.

Se da una parte la Roma tira un sospiro di sollievo e potrà avere Abraham nelle prossime gare, dopo aver temuto un lungo stop, dall'altra difficilmente potrà giocare il big match dell'ottavo turno di campionato, che vedrà gli uomini di Mourinho impegnati allo Stadium contro la Juventus.

Prima dell'esito degli esami in Italia, Abraham si era detto fiducioso una volta atterrato a Fiumicino:

"Mi sento bene, penso di esserci con la Juventus".

Nuovamente in Nazionale dopo un anno di assenza, Abraham ha giocato le gare contro Andorra, segnando una rete nel 5-0 finale, e contro l'Ungheria, subentrando al 72' per poi uscire in extratime proprio a causa dell'infortunio che potrebbe precludegli il match contro la Juventus.

Campione d'Europa col Chelsea lo scorso maggio, Abraham è stato il rinforzo principale in attacco per la nuova Roma di Mourinho, che ha deciso di puntare anche sull'ubzeko Shomurov. Ottimo avvio in giallorosso per la punta britannica, con quattro goal in dieci partite. Ai quali si aggiungono due assist in Serie A.

A proposito di Shomurodov, proprio l'ex Genoa dovrebbe partire titolare come centravanti nel modulo di Mourinho al posto di Abraham. Borja Mayoral scalpita, ma sarà ancora in panchina, pronto a subentrare come prima scelta in caso di mancato recupero del collega e compagno di squadra inglese.

Escludendo una gara di Conference League contro il Trabzonspor, Abraham ha giocato tutte le sfide con la casacca della Roma in questi primi due mesi. Di queste, due, proprio nella competizione europea, sono arrivate da subentrato, con tanto di rete in entrambe.