Cassano contro Mourinho: "Non gli frega un caz** del calcio. Se allena il Real o la Sanmartinese è uguale"

Le parole dell'ex giocatore di Inter e Sampdoria: "Parla, fa solo cinema. Non ha mai dato un'identità ad una sua squadra".

Antonio Cassano e il calcio di Josè Mourinho. Fantantonio non le manda a dire al tecnico lusitano, attuale manager della Roma. Come di consueto, durante una puntata della BoboTv su Twitch, l'ex giocatore di Milan, Inter e Sampdoria non ha usato giri di parole per i suoi pensieri.

In questo parliamo del calcio di Mourinho, attuale Campione in carica della Conference League e in lizza, vista la qualificazione ai quarti, per conquistare l'attuale Europa League. Ok i trofei, ma Cassano vuole concentrarsi sul gioco, la tattica e il suo modo di vedere le partite.

"Tu mi dici: la Roma come gioca? Non lo so" ha evidenziato Cassano. "Hai mai avuto un'idea delle squadre di Mourinho? No Era un grandissimo e gestore in passato. Oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la Sanmartinese è uguale. Non gli frega un cazzo del calcio".

Si è parlato del resto di un ritorno al Real Madrid, visto l'interessamento della Nazionale brasiliana per Ancelotti:

"Probabilmente può allenarlo, sicuramente, per lo status che si è creato avendo vinto, però può andare anche alla Sanmartinese. Se il Real Madrid vuole parlare di calcio non chiama Mourinho, se invece la Sanmartinese vuole gestire i giocatori e fare un tipo di calcio alla carlona, può chiamare anche Mourinho".

Sanmartinese citata, tra l'altro, in virtù del legame dell'amico Adani, che ha chiuso la carriera proprio con tale squadra, della sua città.

Per Cassano c'è da considerare, come detto, anche in che modo Mourinho partecipa alle partite:

"Parla, fa cinema. Mette 7-8 collaboratori che fanno casino, si fa cacciare fuori, tutti vanno in campo. Quando avevo 4 anni ho amato il calcio, la palla. Giocare a calcio, non il cinema. Ha vinto avendo grandissime squadre. Gestiva sì, ma uno può gestire anche un ristorante. Se non hai le grandi squadre che ti fanno vincere le coppe non puoi vincere. Io non gli ho mai visto dare un'identità ad una squadra".

I giocatori di Mourinho hanno sempre evidenziato di essere pronti a tutto per il proprio comandante, ma non è ciò che interessa a Cassano: