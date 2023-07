La Juventus presenta la seconda maglia: è un omaggio al Monte Rosa

i bianconeri tornano alle origini con una maglia con inserti bianco sporco e rosa per ricordare i riflessi del sole sulla montagna.

La Juventus si raduna oggi per dare il via alla stagione 2023/24, ma non è l'unica novità del giorno.

I bianconeri hanno infatti presentato la nuova seconda maglia con un post sui social.

Una maglia a strisce orizzontali bianche e rosa: un richiamo al Monte Rosa, così come confermato dal club bianconero attraverso il suo sito ufficiale.

“La nuova maglia mette in evidenza un cambiamento di design rispetto agli anni precedenti.

Prevalentemente bianco, il nuovo look fresco vanta un'estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali innevate delle Alpi italiane. Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l'iconico rosa Juventus mostrano una trama scoscesa che rispecchia, appunto, la parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città”.

Insomma, un ritorno al passato con un occhio al futuro, per una squadra che quest'anno vorrà migliorare i risultati dell'anno scorso.