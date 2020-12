8 vittorie in 10 gare per il Milan: meglio solo nel 1954/55

Ottava vittoria nelle prime dieci giornate per il Milan: a questo punto del campionato, i rossoneri hanno fatto meglio solo nel 1954/55.

Terza vittoria consecutiva in campionato, ottava in dieci partite: i numeri del iniziano a far paura alle dirette concorrenti, staccate di cinque ( ) e sei punti ( e ).

L'1-2 inflitto alla Sampdoria certifica il momento magico vissuto dai ragazzi di Stefano Pioli, reduci anche dalla qualificazione ai sedicesimi di ottenuta con un turno d'anticipo.

26 punti sui 30 disponibili, ruolino spaventoso che richiama un calcio d'altri tempi: solo nella stagione 1954/55 i rossoneri riuscirono a fare di meglio a questo punto del torneo.

9 - Il #Milan ha ottenuto otto successi nelle prime 10 gare di questa : in 86 precedenti partecipazioni alla competizione, i rossoneri hanno fatto meglio a questo punto del campionato solo nel 1954/55 (nove vittorie). Tornado.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/uhOt35P9qa — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2020

Allora furono nove i successi più un pareggio nel derby e alla fine arrivò la soddisfazione per la vittoria del quinto Scudetto. Accadrà la stessa cosa anche per Ibrahimovic e compagni?