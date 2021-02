Dal 24 al 42, Gomez cambia numero per la Champions

Dopo aver esordito in Liga con il numero 24, l'ex Atalanta debutta in Europa con gli andalusi a cifre invertite.

Dal Ramon Sanchez-Pizjuan c'è spazio anche per gli aneddoti. Alejandro Gomez è sceso in campo con il numero 42 sulle spalle , a differenza della Liga dove lo si è visto all'opera, in questi suoi primi mesi da giocatore del Siviglia, con il 24.

L'arcano è presto svelato ed è di natura strettamente regolamentare: fino a gennaio, infatti, il numero 24 apparteneva a Carlos Fernandez , successivamente ceduto alla Real Sociedad .

Il regolamento UEFA, in tal senso, vieta l'iscrizione in lista Champions di due giocatori diversi con lo stesso numero di maglia nell'arco della stessa stagione.

Da qui la scelta dell'ex numero 10 dell'Atalanta, che ha optato per una semplice inversione delle cifre per affrontare la nuova spedizione europea.