21 punti per il Benevento: come nell'intero 2017/2018

Il Benevento viaggia ad un ritmo da urlo, già a 21 punti, gli stessi ottenuti nell'intero scorso campionato di Serie A: Inzaghi oltre ogni limite.

Ha vinto il campionato di Serie B in maniera roboante, è vero. Ma alzi la mano chi si aspettava un inizio così da parte del . Memori della vecchia stagione di , unica nella sua storia prima della promozione del 2020, tutti si aspettavano grosse difficioltà da parte del team Inzaghi. Lui no, che ha sempre creduto di poter guidare i campani ad un campionato tranquillo.

E invece no, di tranquillo non c'è niente, visto che l'entusiasmo attorno al Benevento è palese, considerando una media punti da quota 40, da agevole salvezza. 21 punti in 16 giornate per la squadra di Inzaghi, che sta andando oltre ogni previsione, attualmente nella parte sinistra della classifica.

Rispetto al 2017/2018 è tutta un'altra storia. Il Benevento è tornato in B, ha imparato dai propri errori, ha dominato la cadetteria ed è tornato nella massima serie più consapevole, deciso a puntare su giocatori esperti e non solo su nomi da prima pagina come in passato.

Ventuno punti dopo sedici giornate, si diceva. Tre anni fa, la cifra venne raggiunta solamente a fine primavera . In tutto il campionato, 21 punti. Allora i giallorossi chiusero con 18 punti in 38 turni, con il record di 14 sconfitte consecutive a inizio torneo prima del rocambolesco primo punto ottenuto contro il grazie a Brignoli.

In città probabilmente non si sognano posizioni europee, vista la bagarre per arrivare al settimo posto, ma a livello numerico attuale la classifica vede il Benevento a pochi passi dalla zona che porta alla competizione continentale. Nessun sogno, una mera utopia che nessuno vuole accarezzare.

La quota 40 è ancora lontana, ma il 50%, e poco più, è stato già raggiunto. Considerati i quattro mesi ancora da disputare, la salvezza sembra ampiamente nelle corde della squadra di Inzaghi. Al quale spetterà ora il compito più duro: tenere i suoi con i piedi a terra, senza lasciarli andare verso vette di facili entusiasmi.

Espugnata 2-1, dopo lo stop contro la capolista Milan, il Benevento se la vedrà contro l' in casa: la prova del nove, contro una delle grandi degli ultimi anni. Davanti ad un risultato positivo contro il favorito team di Gasperini, massima fiducia per il proseguo del campionato. 2017/2018 spazzato via: Streghe in volo.