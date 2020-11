20 giocatori da comprare su Football Manager 2021

Giovani di talento e a basso costo: ecco una lista di 20 giocatori su cui puntare per costruire una squadra vincente su Football Manager 2021.

Il momento tanto atteso dagli appassionati del settore è finalmente arrivato: Football Manager 2021 è disponibile per l'acquisto e con sé porta diverse novità che lo rendono ancora più accattivamente.

In primis il miglioramento delle interazioni con stampa e calciatori, con tanto di feedback basato sul linguaggio del corpo; nel corso del gioco sarà possibile anche scoprire i vincitori stagionali della Goal 50 e della NxGn.

Ma chi sono quei giocatori da acquistare ad ogni costo per la propria squadra? Scopriamo i 20 migliori talenti, le scommesse su cui puntare per scalare la vetta del successo e scrivere la storia nei panni del manager.

FOOTBALL MANAGER 2021: I PORTIERI DA PRENDERE

ANDRIY LUNIN (Real Madrid) - Da tempo considerato un 'crack' per la porta, può essere un'ottima chance seppur non ad un costo bassissimo. Al vive all'ombra di Courtois, altrove potrebbe esplodere definitivamente.

STEFANO TURATI (Sassuolo) - Ci ricordiamo di lui per l'esordio all'Allianz Stadium contro la , fermata dalle sue parate. Tasso potenziale di crescita elevatissimo, il classico ragazzo dal futuro assicurato.

ILLAN MESLIER (Leeds) - Bielsa lo ha lanciato in Championship e da allora non ne ha più fatto a meno: ora è il titolare anche in Premier League e, a soli 20 anni, è un'occasione da prendere al volo.

ALEJANDRO ITURBE (Atletico Madrid) - Di questo classe 2003 si parla un gran bene, anche se l'esordio con la prima squadra dei 'Colchoneros' non è ancora arrivato. Rapporto qualità prezzo elevato.

DIOGO COSTA (Porto) - E' il titolare della porta dell'Under 21 portoghese, mentre al non riesce a trovare lo stesso spazio. Dargli fiducia potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata.

FOOTBALL MANAGER 2021: I DIFENSORI DA PRENDERE

MATTHIJS DE LIGT (Juventus) - L'olandese non ha bisogno di molte presentazioni: certo, per acquistarlo servirà un grande sforzo economico, ma la resa e la crescita futura sono del tutto assicurate. Consigliato, ovviamente, per chi dispone di un budget elevato.

JEAN-CLAIR TODIBO (Benfica) - Il lo ha ceduto in prestito ai portoghesi nel tentativo di assistere all'esplosione definitiva. Con la giusta considerazione può offrire molto in termini di rendimento.

MATTEO LOVATO (Verona) - L'anno scorso giocava in Serie C col , Juric lo ha promosso titolare dopo le tante assenze che hanno colpito il . Ora è sul taccuino di molti direttori sportivi e questo dettaglio basta per capire perché bisogna puntarci su.

AARON HICKEY (Bologna) - Sembrava dovesse andare al , alla fine l'ha spuntata il . Gli sono bastate poche presenze per appropriarsi definitivamente della fascia sinistra.

ALPHONSO DAVIES (Bayern Monaco) - Vincere un 'Triplete' da protagonista a 20 anni? Fatto. Se siete alla ricerca di un terzino che sappia fare goal e assist, allora vi conviene mettere mani al portafoglio virtuale e non badare a spese per lui.

FOOTBALL MANAGER 2021: I CENTROCAMPISTI DA PRENDERE

DOMINIK SZOBOSZLAI (Salisburgo) - Ha 20 anni ma gioca come se ne avesse 30, il grande salto appare una questione di (poco) tempo. Da prendere subito prima che il suo valore arrivi alle stelle.

RIQUI PUIG (Barcellona) - Ha già avuto modo di assaporare l'atmosfera della prima squadra blaugrana, anche se con Koeman la musica è cambiata. Il Barcellona potrebbe acconsentire ad una cessione in prestito per fargli accumulare esperienza nella vostra squadra.

RYAN GRAVENBERCH (Ajax) - In lo hanno già soprannominato il 'nuovo Pogba', per ora però è meglio non fare voli pindarici. Le qualità tecniche ci sono, quelle fisiche pure: diamante grezzo da valorizzare.

TETE (Shakhtar Donetsk) - Esterno con il vizietto del goal, l'ideale per un modulo che prevede delle ali con chiara licenza di offendere.

MIKKEL DAMSGAARD (Sampdoria) - In lo hanno paragonato a Michael Laudrup e la non ha perso tempo: il classico giocatore talentuoso che in un club di fascia minore giocherebbe tutte le partite senza ombra di dubbio.

FOOTBALL MANAGER 2021: GLI ATTACCANTI DA PRENDERE

JOAO PEDRO (Watford) - Solo omonimo dell'attaccante del , è un'occasione da cogliere al volo: la Championship col può stargli stretta, un palcoscenico migliore potrebbe invogliarlo a cambiare aria.

FABIO SILVA (Wolverhampton) - 40 milioni per un 18enne sono, all'apparenza, una follia: al Wolverhampton, però, di portoghesi se ne intendono. Iniziare una carriera alla guida dei ' ' e non dare spazio a Fabio Silva sarebbe un peccato mortale, soprattutto per coloro sempre a caccia di nuovi talenti da far emergere.

PEDRI (Barcellona) - 18 anni di talento e classe pura, caratteristiche che hanno spinto Koeman ad inserirlo con costanza nell'undici titolare. L'ennesimo gioiello sfornato dalla 'Masia', anche se la clausola rescissoria da 400 milioni fa venire la pelle d'oca: un tentativo per acquisirlo in prestito va comunque fatto.

MASON GREENWOOD (Manchester United) - Non è più un oggetto sconosciuto e questo non gioca a favore del prezzo del cartellino, ma la giovane età e la voglia di ritagliarsi maggiore spazio potrebbero essere dei fattori da tenere in grossa considerazione.

ALEXANDER ISAK (Real Sociedad) - Svedese come Ibrahimovic, al quale è stato spesso accostato. Leve lunghe e tecnica più che valida, non perdetelo d'occhio.