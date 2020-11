Quando esce Football Manager 2021? Data e caratteristiche

Football Manager 2021 sta per arrivare sugli scaffali degli appassionati italiani: data di uscita e caratteristiche del gioco manageriale più famoso.

I videogiochi relativi al calcio rappresentano da sempre una grossa fetta delle vendite delle case produttrici: oltre a FIFA e Pes, però, c'è anche un altro titolo che merita un approfondimento a parte.

Stiamo parlando di Football Manager, il gioco manageriale più famoso al mondo che permette di vestire i panni dell'allenatore e di provare a realizzare imprese che nella realtà difficilmente sarebbero possibili.

Anche quest'anno Football Manager si appresta a trovare spazio sugli scaffali dei videogiocatori italiani: scopriamo la data di uscita del nuovo Football Manager 2021 e le caratteristiche principali da conoscere per vivere un'esperienza videoludica al top.

FOOTBALL MANAGER 2021: DATA DI USCITA

L'uscita di Football Manager 2021 (posticipata a causa dell'emergenza Coronavirus) è prevista per martedì 24 novembre 2020. Attenzione però, perché quel giorno sarà disponibile solo la versione per pc. E' possibile acquistare il gioco in pre-ordine al prezzo di 30€.

FOOTBALL MANAGER 2021: NOVITA' XBOX

Una delle novità più interessanti riguarda sicuramente la possibilità di giocare a Football Manager 2021 sulle nuove Xbox Series X e S, oltre che sulla Xbox One. Si tratta di un ritorno sulla console Microsoft a 10 anni di distanza dall'ultima volta. L'uscita del gioco per Xbox dovrebbe avvenire nel corso del mese di dicembre 2020.

FOOTBALL MANAGER 2021: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Football Manager 2021 sarà giocabile anche in versione mobile su tablet e smartphone, e su Nintendo Switch.

Da sottolineare un miglioramento evidente nella simulazione delle partite grazie ad una serie di modifiche che rendono l'intelligenza artificiale quanto più vicina alle dinamiche reali. Miglioramenti anche per quanto concerne l'esperienza del Match Day e l'analisi delle partite attraverso una selezione dettagliata di dati e statistiche di squadre e giocatori.

Spiccano anche le nuove opzioni disponibili per contattare i procuratori e interagire con gli stessi giocatori: da quest'anno si potrà avere un feedback delle interazioni grazie alla descrizione del linguaggio del corpo del calciatore, in base alla frase scelta per rispondere ad una sua domanda.