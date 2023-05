Dramma in Germania: 15enne muore dopo una rissa in un torneo giovanile

Al termine della sfida tra JFC Berlin e FC Metz una rissa ha portato a "gravi ferite alla testa potenzialmente letali": mercoledì la triste notizia.

Germania sotto shock per la morte di un giovane calciatore a Francoforte sul Meno, dopo una rissa a mergine di un torneo di calcio giovanile. 15enne, era rimasto ferito gravemente: mercoledì la terribile notizia della sua scomparsa, a pochi giorni dai nefasti eventi.

La polizia di Francoforte ha evidenziato come l'adolescente sia morto a causa delle sue gravi lesioni cerebrali. I medici lo avevano precedentemente dichiarato cerebralmente morto, dopo che era stato rianimato dopo la sfida giocata la scorsa domenica.

Il giocatore colpito, che militava nel JFC Berlin, ha subito "gravi ferite alla testa potenzialmente letali" a causa di colpi alla testa e al collo, secondo la polizia. Il presunto colpevole, un giocatore di 16 anni di una squadra francese, era stato arrestato ed è ancora in custodia. Secondo la polizia, nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause della morte.

Il club francese dell'FC Metz, che affrontava il JFC Berlin, ha reagito dicendosi "stordito" per la triste scomparsa del giovane. Il club ha dichiarato sul suo sito web che il suo giocatore ha negato di aver "deliberatamente causato danni fisici al giovane giocatore".

Anche la Federcalcio di Berlino (BFV) è rimasta scioccata: "Siamo rimasti sbalorditi nell'apprendere la notizia di quanto accaduto al torneo giovanile di Francoforte sul Meno. I nostri pensieri e la nostra solidarietà vanno a tutti i parenti e ai membri della squadra del giocatore colpito in queste ore difficili. Siamo stati in stretto contatto con il JFC Berlino da domenica, per sostenere l'associazione e i suoi membri ove possibile" ha evidenziato il presidente Bernd Schultz in una nota ufficiale.

L'SV Viktoria Preußen 07 ha organizzato la Coppa di Germania, un torneo giovanile internazionale. Qui hanno gareggiato squadre delle divisioni U9, U10, U11 e U17. Secondo la polizia, "dopo il fischio finale c'è stato un parapiglia tra i giocatori, sfociato in una rissa tra i giocatori".