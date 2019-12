15ª giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione delle partite della quindicesima giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN.

Si parte venerdì sera da San Siro, dove la capolista ospita la di Fonseca. Si chiude con l'altra milanese, il , impegnata sul campo del al cospetto dell'ex Mihajlovic.

In mezzo, il big-match tra e , terza e seconda forza di campionato, in programma sabato sera su DAZN, ma anche l'attesissima prova di riscatto del a Udine e le sfide che vedranno impegnate e , rispettivamente contro e , in cerca di punti per consolidare la posizione in zona coppe europee.



-, invece è la sfida tra due squadre che non possono più sbagliare.



Di seguito il programma completo della giornata:

VENERDI' 6 DICEMBRE

20.45 - Inter-Roma - SKY

15:00 - Atalanta-Verona - SKY

18:00 - -Napoli - SKY

20:45 - Lazio-Juventus - DAZN

DOMENICA 8 DICEMBRE

12.30 - - - DAZN

15.00 - Sassuolo-Cagliari - DAZN

15.00 - SPAL-Brescia - SKY

15.00 - - - SKY

18.00 - - - SKY

20.45 - Bologna-Milan SKY