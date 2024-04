Zhang rilancia: "Con me proprietario l'Inter continuerà a vincere"

Il presidente dell’Inter torna a parlare: “Lautaro è un giocatore eccellente, sta continuando a crescere. Lavorare con Inzaghi mi dà fiducia e calma”.

Relax in pista e la passione per i motori per stemperare la tensione alla vigilia del derby della Madonnina. Steven Zhang è a Shanghai, ospite di Stefano Domenicali, per il Gran Premio di Cina di Formula Uno.

Il presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilanciando le ambizioni della proprietà Zhang ed elogiando alcuni protagonisti, il tecnico Simone Inzaghi e il capitano Lautaro Martinez.

“Credo che negli ultimi sette anni in cui siamo stati proprietari dell'Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto sei trofei, continueremo a lottare e vincere”.

Parole al miele per l’ambiente nerazzurro alla vigilia di un derby Milan-Inter che potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto numero 20 alla squadra di Inzaghi e la seconda stella in caso di vittoria.