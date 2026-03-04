Zero goal e assist nelle ultime sette tra campionato e Champions: la Juventus ha bisogno del miglior Yildiz

L’Yildiz di oggi non è sostanzialmente l’Yildiz di fine 2025 e la cosa probabilmente sorprende fino a un certo punto.

Nel corso della stagione, il gioiello bianconero ha dovuto fare i conti anche con alcuni contrattempi di natura fisica, ma non ha mai avuto realmente modo di fermarsi per rifiatare.

Spalletti non può semplicemente rinunciare a un elemento di caratura superiore, capace di inventare dal nulla la giocata necessaria per risolvere la partita e dunque, anche se in condizioni non perfette, Yildiz ha sempre continuato a giocare, provando a dare un apporto che non è semplicemente offensivo.

Il 10 bianconero è infatti un giocatore che si spende anche per la squadra, che spende tanto anche in fase difensiva, un talento assoluto che fa anche della generosità una delle sue tante armi.

La cosa inevitabilmente lo condiziona in fase di conclusione e la lucidità viene meno quando non si è al massimo.

A Spalletti il compito di gestirlo al meglio nell’ultimo stint della stagione, questo sapendo che potrebbe bastare un nulla a Yildiz per riaccendere la luce.