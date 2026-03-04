Zero goal e assist nelle ultime sette tra campionato e Champions: la Juventus ha bisogno del miglior Yildiz

Il pareggio ottenuto in extremis contro la Roma è servito per restare in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, nelle prossime sfide si dovrà cambiare marcia per cercare di accorciare sulle rivali.
La Juventus è oggi sesta in classifica, ma i quattro punti di svantaggio sul quarto posto tengono più che vive le speranze di poter agguantare quel pass fondamentale da ottenere per questioni di prestigio e non solo.
Andare a -7 avrebbe voluto dire vedersi complicare terribilmente un finale di stagione che invece vede ancora l’obiettivo lì a portata di mano, sebbene nelle vesti di inseguitrice.
La Juventus è ora chiamata ad affrontare un marzo che, almeno sulla carta, proporrà un calendario non propriamente impossibile ma, per raggiungere le dirette concorrenti e superarle, ci sarà bisogno anche del miglior Yildiz.
La compagine bianconera ha iniziato a rallentare in concomitanza con il calo di rendimento del gioiello turco che, anche nel big match dell’Olimpico, non è riuscito a pungere.
I suoi numeri parlano di una brillantezza da ritrovare: la Vecchia Signora avrà bisogno del suo giocatore più rappresentativo nelle migliori condizioni possibili per tornare a volare.