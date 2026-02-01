Goal.com
Zanetti VeronaGetty
Vittorio Rotondaro

Zanetti esonerato dal Verona? Cosa succede ora e i possibili sostituti del tecnico

Valutazioni in corso del Verona sulla posizione di Paolo Zanetti, a forte rischio esonero dopo il pesante k.o. di Cagliari: i possibili sostituti in panchina.

Ore di riflessione in casa Verona dopo la pesante battuta d'arresto andata in scena all'Unipol Domus, dove il Cagliari ha trionfato con un netto 4-0 nell'anticipo del sabato sera del 23° turno di Serie A.

Scaligeri ultimi in classifica a quota 14 punti, gli stessi del Pisa che ha comunicato l'esonero di Alberto Gilardino: la stessa sorte potrebbe toccare a Paolo Zanetti.

La panchina dell'ex Venezia è più traballante che mai e lo scenario dell'addio è concreto: cosa succede ora e chi potrebbe sostituire Zanetti alla guida del Verona.

  • COSA HA DETTO SOGLIANO DOPO CAGLIARI-VERONA

    Zanetti non si è presentato ai microfoni dopo la batosta in terra sarda: a commentare la pessima situazione è stato il direttore sportivo Sean Sogliano, piuttosto amareggiato per una situazione di classifica che non sorride.

    “Normale che ci siano delle valutazioni, quando le cose vanno male è l’allenatore ad avere il ruolo principale e questo lo sta anche lui. Normale che sia in crisi come i giocatori”. 

    All'interno del board dirigenziale veronese, insomma, si sta decidendo il futuro di Zanetti che, come riportato da 'Sky Sport', rischia seriamente di essere esonerato nelle prossime ore.

  • I POSSIBILI SOSTITUTI DI ZANETTI

    Tra i nomi circolati per l'eventuale sostituzione di Zanetti, quello più 'forte' è Roberto D'Aversa, attualmente libero dopo la mancata riconferma in seguito alla retrocessione maturata alla guida dell'Empoli lo scorso anno.

    In lizza anche Luca Gotti, opinionista per 'Sky Sport' e reduce dall'esonero del 9 novembre 2024 che non gli ha permesso di concludere la passata stagione al timone del Lecce.

    In Salento, tra l'altro, aveva preso il posto proprio di D'Aversa, allontanato con la squadra al quindicesimo posto in classifica e poi condotta da Gotti alla salvezza con tre giornate di anticipo.

  • VERONA ULTIMO

    Per Zanetti pesa l'ultimo posto in classifica con gli stessi punti del Pisa, che ha una migliore differenza reti: proprio i nerazzurri toscani saranno i prossimi avversari al 'Bentegodi'.

    Quello di venerdì prossimo sarà un vero e proprio spareggio tra due squadre in enorme difficoltà, a cui seguirà un altro appuntamento per nulla banale sul campo del Parma.

    Due partite che potrebbero risultare decisive per il futuro del Verona in Serie A: se con Zanetti o qualcun altro in panchina, lo scopriremo presto.

