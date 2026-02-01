Zanetti esonerato dal Verona? Cosa succede ora e i possibili sostituti del tecnico

Ore di riflessione in casa Verona dopo la pesante battuta d'arresto andata in scena all'Unipol Domus, dove il Cagliari ha trionfato con un netto 4-0 nell'anticipo del sabato sera del 23° turno di Serie A.
Scaligeri ultimi in classifica a quota 14 punti, gli stessi del Pisa che ha comunicato l'esonero di Alberto Gilardino: la stessa sorte potrebbe toccare a Paolo Zanetti.
La panchina dell'ex Venezia è più traballante che mai e lo scenario dell'addio è concreto: cosa succede ora e chi potrebbe sostituire Zanetti alla guida del Verona.