Zanetti esonerato dal Verona? Cosa succede ora e i possibili sostituti del tecnico

Zanetti non si è presentato ai microfoni dopo la batosta in terra sarda: a commentare la pessima situazione è stato il direttore sportivo Sean Sogliano, piuttosto amareggiato per una situazione di classifica che non sorride.

“Normale che ci siano delle valutazioni, quando le cose vanno male è l’allenatore ad avere il ruolo principale e questo lo sta anche lui. Normale che sia in crisi come i giocatori”.

All'interno del board dirigenziale veronese, insomma, si sta decidendo il futuro di Zanetti che, come riportato da 'Sky Sport', rischia seriamente di essere esonerato nelle prossime ore.