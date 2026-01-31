Goal.com
Live
Stefano Silvestri

Gilardino, ora l'esonero si avvicina: cosa succede dopo Pisa-Sassuolo, Giampaolo sullo

Nuove valutazioni in corso nel Pisa dopo il brutto ko interno contro il Sassuolo: Gilardino a rischio esonero, al suo posto può arrivare Giampaolo. Fin qui i toscani hanno vinto appena una volta.

Alberto Gilardino era considerato a rischio già qualche settimana fa, con il nome di Davide Ancelotti a gravitare attorno all'ambiente del Pisa. E ora la situazione non solo non è migliorata, ma si è addirittura aggravata.

La sconfitta interna rimediata nel pomeriggio dai nerazzurri contro il Sassuolo, un 1-3 che riduce ancor più le speranze di permanenza in Serie A, potrebbe aver rappresentato un punto di svolta anche in questo senso nella stagione pisana.

Gilardino è a rischio esonero, dunque? Cosa succede dopo Pisa-Sassuolo e il possibile sostituto dell'ex allenatore del Genoa.

  • VALUTAZIONI IN CORSO

    Scontate e inevitabili le valutazioni da parte della dirigenza del Pisa dopo la brutta sconfitta dell'Arena Garibaldi. Per questo motivosono in corso riflessioni sul da farsi, in un senso o nell'altro.

    Ciò significa che sì, il futuro di Gilardino è ormai da considerarsi in bilico. E che l'ex centravanti potrebbe essere sollevato dall'incarico nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore.

    ARRIVA GIAMPAOLO?

    Secondo Sky, un favorito per l'eventuale successione di Gilardino sulla panchina del Pisa già ci sarebbe: si tratta di Marco Giampaolo, ex allenatore tra le altre del Milan, ma anche di Torino e Sampdoria.

    L'ultima panchina del tecnico nato a Bellinzona è stata quella del Lecce, club in cui è arrivato nelle prime settimane del 2024/2025 e che ha condotto alla salvezza all'ultima giornata.

    Sembra invece essere stato accantonato il profilo di Davide Ancelotti, nonostante il figlio di Carlo sia attualmente libero da impegni dopo aver lasciato i brasiliani del Botafogo.

  • NESSUNO PARLA

    Gilardino non ha espresso le proprie idee sul possibile esonero al termine della gara contro il Sassuolo: l'allenatore del Pisa, squalificato dopo l'espulsione rimediata otto giorni fa sul campo dell'Inter, non ha infatti parlato con la stampa. Così come non ha parlato alcun tesserato nerazzurro.

  • PISA CON L'ACQUA ALLA GOLA

    Il Pisa non è lontanissimo dalla zona salvezza: il quartultimo posto, che attualmente è occupato dal Lecce, dista appena quattro lunghezze. 14 sono infatti i punti conquistati dai toscani, 18 quelli dei salentini.

    Il problema è che la squadra di Gilardino, fino a questo momento, non ha quasi mai vinto: pur esprimendo un calcio a tratti piacevole e organizzato, e con qualche lampo come il 2-2 in casa del Milan, ha conquistato i tre punti appena una volta, all'inizio di novembre contro la Cremonese.

