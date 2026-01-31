Gilardino, ora l'esonero si avvicina: cosa succede dopo Pisa-Sassuolo, Giampaolo sullo

Alberto Gilardino era considerato a rischio già qualche settimana fa, con il nome di Davide Ancelotti a gravitare attorno all'ambiente del Pisa. E ora la situazione non solo non è migliorata, ma si è addirittura aggravata.
La sconfitta interna rimediata nel pomeriggio dai nerazzurri contro il Sassuolo, un 1-3 che riduce ancor più le speranze di permanenza in Serie A, potrebbe aver rappresentato un punto di svolta anche in questo senso nella stagione pisana.
Gilardino è a rischio esonero, dunque? Cosa succede dopo Pisa-Sassuolo e il possibile sostituto dell'ex allenatore del Genoa.