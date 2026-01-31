Gilardino, ora l'esonero si avvicina: cosa succede dopo Pisa-Sassuolo, Giampaolo sullo

Il Pisa non è lontanissimo dalla zona salvezza: il quartultimo posto, che attualmente è occupato dal Lecce, dista appena quattro lunghezze. 14 sono infatti i punti conquistati dai toscani, 18 quelli dei salentini.

Il problema è che la squadra di Gilardino, fino a questo momento, non ha quasi mai vinto: pur esprimendo un calcio a tratti piacevole e organizzato, e con qualche lampo come il 2-2 in casa del Milan, ha conquistato i tre punti appena una volta, all'inizio di novembre contro la Cremonese.