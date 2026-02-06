Zaccagni recupera per Juventus-Lazio? Le condizioni del capitano biancoceleste

Mattia Zaccagni ha riportato un infortunio nel corso dell’allenamento di rifinitura che ha preceduto Lazio-Genoa, sfida valida per il ventitreesimo turno di campionato che si è giocata lo scorso 30 gennaio.

Un problema che ha costretto l’attaccante biancoceleste a saltare la partita e a dover rispettare un periodo di stop.