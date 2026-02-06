Goal.com
Mattia Zaccagni Lazio 2025-2026Getty Images
Leonardo Gualano

Zaccagni recupera per Juventus-Lazio? Le condizioni del capitano biancoceleste

Mattia Zaccagni è alle prese con un problema di natura fisica: le sue condizioni e quando potrebbe tornare in campo.

Si giocherà all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà la Lazio, una delle partite più importanti del ventiquattresimo turno di campionato.

La compagine bianconera, infatti, cercherà non solo il riscatto dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, ma soprattutto quei punti che possano consentirle di conservare un posto in zona Champions.

I biancocelesti, dal canto loro, proveranno a prolungare il loro periodo positivo e a riavvicinarsi alle zone che mettono in palio un pass europeo.

Tra i dubbi che hanno accompagnato la marcia di avvicinamento alla sfida dei capitolini, quelli relativi alle condizioni di Mattia Zaccagni: il capitano della Lazio sarà della partita?

  • L’INFORTUNIO DI ZACCAGNI

    Mattia Zaccagni ha riportato un infortunio nel corso dell’allenamento di rifinitura che ha preceduto Lazio-Genoa, sfida valida per il ventitreesimo turno di campionato che si è giocata lo scorso 30 gennaio.

    Un problema che ha costretto l’attaccante biancoceleste a saltare la partita e a dover rispettare un periodo di stop.

  • LE CONDIZIONI DI ZACCAGNI

    La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Zaccagni ha riportato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome.

    Un infortunio non di poco conto, per superare il quale l’attaccante biancoceleste ha prontamente iniziato un percorso riabilitativo.

  • A DISPOSIZIONE PER LA JUVENTUS?

    Nelle ultime ore si è parlato di un Mattia Zaccagni disposto ad accelerare i tempi pur di tornare il più presto possibile a disposizione di Maurizio Sarri.

    Tuttavia, contro la Juventus non sarà ancora a disposizione ed anzi nei prossimi giorni dovrebbe sottoporsi a nuovi controlli che diranno di più sui tempi di recupero.

  • QUANDO POTREBBE RIENTRARE ZACCAGNI

    Al momento, per Mattia Zaccagni è previsto un rientro solo a fine febbraio.

    Se dovessero essere questi i tempi di recupero, salterebbe dunque non solo la sfida con la Juventus, ma anche quella di Coppa Italia con il Bologna e quella successiva, ancora di campionato, contro l’Atalanta.

    Da capire, dunque, se sarà a disposizione per Cagliari-Lazio, in programma il 21 febbraio, o se riuscirà effettivamente ad accelerare i tempi.

