Zaccagni recupera per Juventus-Lazio? Le condizioni del capitano biancoceleste

Si giocherà all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà la Lazio, una delle partite più importanti del ventiquattresimo turno di campionato.
La compagine bianconera, infatti, cercherà non solo il riscatto dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, ma soprattutto quei punti che possano consentirle di conservare un posto in zona Champions.
I biancocelesti, dal canto loro, proveranno a prolungare il loro periodo positivo e a riavvicinarsi alle zone che mettono in palio un pass europeo.
Tra i dubbi che hanno accompagnato la marcia di avvicinamento alla sfida dei capitolini, quelli relativi alle condizioni di Mattia Zaccagni: il capitano della Lazio sarà della partita?