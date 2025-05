La rivelazione di Zaccagni: "Giuntoli mi ha cercato alla Juventus, non volevo diventare un numero"

L'esterno della Lazio è sempre più leader dopo il rinnovo. Sulla stagione in corso: "Ci sono stati molti episodi sfavorevoli".

Mattia Zaccagni si prepara alla sfida contro la Juventus in programma domani all'Olimpico; una partita importantissima per entrambe le squadre visto che ci sono in palio punti fondamentali per la qualificazione in Champions League.

Il giocatore della Lazio avrebbe potuto giocare questo match a maglie invertite visto che nell'estate scorsa si era fatta avanti la Juventus come confermato dal calciatore, che però ha spiegato i motivi per cui ha preferito restare in biancoceleste e rinnovare il contratto.

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Zaccagni ha parlato anche dei mesi passati con Igor Tudor e dei motivi per cui c'è stato un calo rispetto alla prima parte dell'anno.