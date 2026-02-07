Yildiz rinnova, storia di un grande amore: dalla Next Gen alla maglia numero 10, oggi è il vero simbolo della Juventus

Il 16 agosto 2024 arriva il primo rinnovo di Kenan Yildiz che firma fino al 30 giugno 2029 con la Juventus. Non solo, la società bianconera decide di affidare a lui la maglia numero 10 dopo il flop di Pogba.

Una vera e propria incoronazione che fa storcere il naso ai più scettici, convinti che il turco non abbia ancora le spalle abbastanza larghe per sostenere una tale responsabilità.

Beh, niente di più sbagliato. Yildiz è ormai diventato il leader tecnico della Juventus e viene riconosciuto come tale sia dai tifosi che dai compagni.

Nel continuo vortice che nell'ultimo periodo alla Continassa inghiotte allenatori, giocatori e perfino dirigenti, il turco è una delle pochissime certezze a cui i tifosi bianconeri si aggrappano.

E i numeri stanno lì a certificare una crescita esponenziale: in questa stagione Yildiz ha messo già insieme nove goal e otto assist in tutte le competizioni.