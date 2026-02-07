Yildiz rinnova, storia di un grande amore: dalla Next Gen alla maglia numero 10, oggi è il vero simbolo della Juventus

La Juventus è pronta a smaltire la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia e lo farà con un annuncio atteso da tutti i tifosi bianconeri.
Nelle prossime ore, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club ufficializzerà il rinnovo di Kenan Yildiz.
Dopo mesi di trattative serrate l'accordo è stato raggiunto. Il numero 10 diventerà il giocatore più pagato dell'intera rosa, com'è giusto che sia considerate età, qualità e prospettiva.
Kenan Yildiz ha scalato velocemente le gerarchie passando in un paio di stagioni da promessa a splendida realtà.
Oggi il turco è il vero simbolo della Juventus che ripone soprattutto in Yildiz le speranze per tornare presto competitiva ad altissimi livelli.