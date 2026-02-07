Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Lelio Donato

Yildiz rinnova, storia di un grande amore: dalla Next Gen alla maglia numero 10, oggi è il vero simbolo della Juventus

La Juventus ha blindato Yildiz e nelle prossime ore verrà ufficializzato il suo rinnovo con importante aumento dell'ingaggio. Decisivo l'intervento di John Elkann, grande attesa per l'annuncio.

Pubblicità

La Juventus è pronta a smaltire la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia e lo farà con un annuncio atteso da tutti i tifosi bianconeri.


Nelle prossime ore, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club ufficializzerà il rinnovo di Kenan Yildiz.

Dopo mesi di trattative serrate l'accordo è stato raggiunto. Il numero 10 diventerà il giocatore più pagato dell'intera rosa, com'è giusto che sia considerate età, qualità e prospettiva.

Kenan Yildiz ha scalato velocemente le gerarchie passando in un paio di stagioni da promessa a splendida realtà. 

Oggi il turco è il vero simbolo della Juventus che ripone soprattutto in Yildiz le speranze per tornare presto competitiva ad altissimi livelli.

  • STRAPPATO AL BAYERN MONACO

    Kenan Yildiz è arrivato a Torino nell'estate 2022 con un vero e proprio blitz degli uomini mercato bianconeri.

    La Juventus lo ha strappato al Bayern Monaco dove il turco aveva già mostrato le sue qualità fuori dal comune e in cui giocava dall'età di 7 anni.

    Il club tedesco però indugia troppo prima di proporgli il rinnovo. Uno stallo sfruttato dalla Juventus che lo veste di bianconero acquistandolo a parametro zero.

    Yildiz, considerata la giovanissima età, viene aggregato inizialmente alla formazione Primavera. Dove presto tutti capiscono di avere davanti un talento assoluto.

    • Pubblicità
  • Kenan Yildiz NXGN GFXGOAL

    IL PERCORSO TRA PRIMAVERA E NEXT GEN

    Come detto nella sua prima stagione a Torino il turco gioca prevalentemente con la Primavera bianconera.

    Ma i numeri di Yildiz sono subito impressionanti: undici goal e sette assist in campionato, tre goal in sei partite di Youth League più un altro goal in Coppa Primavera per un totale di quindici reti.

    Tanto che il turco inizia a salire in Next Gen con cui debutta già a dicembre 2022 giocando l'ultima mezz'ora della gara contro la Virtus Verona.

    Alla fine della stagione le sue presenze in Serie C saranno sette per un totale di 337' con zero goal e zero assist. Ma la sensazione fortissima che la sua scalata sia appena iniziata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ESPLOSIONE CON ALLEGRI

    La seconda stagione di Yildiz dovrebbe vederlo protagonista soprattutto con la formazione Next Gen, ma già ad agosto 2023 debutta in Serie A giocando due spezzoni.

    Il 23 settembre 2023 il turco trova il suo primo goal tra i professionisti contro l'Ancona, partita vinta dalla seconda squadra bianconera e in cui risulta assolutamente decisivo anche con un assist.

    Allegri a quel punto decide di aggregarlo stabilmente alla Prima squadra e due giorni prima di Natale viene schierato addirittura titolare a Frosinone.

    Risultato? Dopo dodici minuti Yildiz prende palla leggermente defilato sulla sinistra, semina avversari come birilli e sblocca il risultato. La sensazione, fortissima, è che sia nata una stella.

    Yildiz inizia così a giocare regolarmente e chiude la sua prima vera stagione tra i grandi con trentadue presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, quattro goal segnati e due assist.

  • Yildiz Juventus ChampionsGetty Images

    IL NUOVO NUMERO 10 DELLA JUVE

    Il 16 agosto 2024 arriva il primo rinnovo di Kenan Yildiz che firma fino al 30 giugno 2029 con la Juventus. Non solo, la società bianconera decide di affidare a lui la maglia numero 10 dopo il flop di Pogba.

    Una vera e propria incoronazione che fa storcere il naso ai più scettici, convinti che il turco non abbia ancora le spalle abbastanza larghe per sostenere una tale responsabilità.

    Beh, niente di più sbagliato. Yildiz è ormai diventato il leader tecnico della Juventus e viene riconosciuto come tale sia dai tifosi che dai compagni.

    Nel continuo vortice che nell'ultimo periodo alla Continassa inghiotte allenatori, giocatori e perfino dirigenti, il turco è una delle pochissime certezze a cui i tifosi bianconeri si aggrappano.

    E i numeri stanno lì a certificare una crescita esponenziale: in questa stagione Yildiz ha messo già insieme nove goal e otto assist in tutte le competizioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRESENTE E FUTURO BIANCONERO

    Luciano Spalletti lo ha definito senza tanti giri di parole "un alieno". L'unico in grado nella Juventus attuale di sparare "la fucilata nella notte" e cambiare le sorti di una partita.

    Ecco perché il rinnovo di Kenan Yildiz era considerato dal tecnico, ma anche dai tifosi, il punto di partenza necessario per ambire ad un futuro degno della ultracentenaria storia bianconera.

    I grandi club europei negli ultimi mesi avevano iniziato a prendere seriamente informazioni sulla situazione di Yildiz. Pronti ad approfittare di un'eventuale esitazione della Juventus.

    Ma l'intervento di John Elkann in persona ha sbloccato la trattativa. Il turco resta a Torino, pronto a diventare una bandiera e diventando il giocatore più pagato dell'intera rosa dopo l'addio di Dusan Vlahovic.

    Presente e futuro della Juventus, insomma, sono tra i piedi di Yildiz. Il nuovo Del Piero? Forse no, ma di certo la maglia numero 10 bianconera oggi è sulle spalle giuste.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lazio crest
Lazio
LAZ
0