Kenan Yildiz Juventus contract renew 07022026Getty Images
Alessandro De Felice

Yildiz rinnova con la Juventus, ufficiale il prolungamento del contratto: c'è l'annuncio, quanto guadagna e la nuova scadenza

Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del turco classe 2005: contratto fino al 2030, stipendio triplicato e ruolo centrale nel progetto di Madama.

La notizia era già nell’aria, ma ora è ufficiale. La Juventus ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz, blindandolo fino al 30 giugno 2030. 

Il numero 10 bianconero, protagonista assoluto della stagione con nove goal e otto assist tra tutte le competizioni in questa stagione, è uno dei cardini della squadra di Luciano Spalletti e lo sarà ancora a lungo.

Una mossa che conferma il valore del talento turco classe 2005 e consolida la volontà del club di costruire il futuro attorno al suo numero 10.

  • L’ANNUNCIO

    L'annuncio ufficiale del rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è arrivato poco prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti.

    Il numero 10 bianconero si è presentato insieme a Damien Comolli poche ore prima della sfida di campionato contro la Lazio, firmando il contratto in diretta insieme al CEO bianconero.

    "La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l'accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030.

    Un nuovo capitolo di una storia iniziata nell’estate 2022 quando, dopo aver giocato nelle giovanili del Bayern Monaco, Yildiz è arrivato a Torino vestendo prima la maglia dell’Under 19 – 37 presenze e 15 gol al primo anno – e passando ben presto anche alla Next Gen, con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 17 dicembre 2022 e ha trovato nel settembre 2023 il suo primo gol.

    Nell’autunno 2023 è entrato in pianta stabile nella rosa della Prima Squadra, conquistando sempre più spazio e centralità: dal primo gol in Serie A nella sua prima gara da titolare contro il Frosinone nel match del 23 dicembre 2023, Kenan ha trovato il modo di far sbocciare il suo talento, di ritagliarsi un ruolo da giocatore fondamentale e di riferimento.

    In due stagioni e mezzo con la Prima Squadra ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist. Numeri che raccontano soltanto in parte l’impatto di un campione condotto dal suo talento a indossare la maglia numero 10 come fosse scritto nel destino e che, contro il Verona lo scorso 20 settembre, è diventato il più giovane calciatore della storia bianconera ad aver indossato la fascia da capitano.

    Leadership, sacrificio, costante ricerca del miglioramento, valorizzazione del talento: Kenan incarna lo stile e i valori del nostro Club, portando in campo in ogni partita l’ambizione che ci contraddistingue.

    In lingua turca la parola Yildiz significa “stella” e quella di Kenan continuerà a brillare in bianconero.

    Congratulazioni Kenan, ci vediamo in campo!"

  • RESPINTI GLI ASSALTI DELLE BIG D’EUROPA

    La decisione della Juventus di blindare Kenan Yildiz nasce dalla crescita esponenziale del talento classe 2005, che ricorda il suo impatto sulla stagione bianconera: giocate decisive, fantasia, concretezza e numeri da leader. 

    Nove reti e otto assist certificano la maturazione di un giocatore diventato imprescindibile nella nuova Juventus e ormai idolo dei tifosi, che allo Stadium espongono con frequenza la sua maglia numero 10.

    L’accordo era stato definito giorni fa dall’amministratore delegato Damien Comolli, che insieme alla famiglia del giocatore e al braccio destro Giorgio Chiellini ha portato avanti la trattativa anche nei momenti più complicati. 

    Decisivo è stato il forte gradimento di John Elkann, da tempo estimatore del talento turco, con l’obiettivo di respingere gli assalti di Real Madrid, Arsenal e Chelsea, arrivati nei mesi recenti.

  • QUANTO GUADAGNA YILDIZ: STIPENDIO TRIPLICATO

    Secondo La Gazzetta dello Sport, la firma sigilla un contratto fino al 2030 con un ingaggio che passa da 1,7 milioni a 6 milioni di euro a stagione. 

    Dalla prossima annata scatterà un ulteriore adeguamento a 7 milioni più bonus, oltre a un premio fedeltà da 6 milioni versato al momento della firma. 

    Con questi numeri, Yildiz sale dal diciannovesimo al secondo posto tra i più pagati della rosa, affiancando Jonathan David e alle spalle di Dusan Vlahovic. 

    Un investimento che testimonia la centralità assoluta del turco nel progetto tecnico e societario.

  • DALL’ARRIVO A PILASTRO DELLA JUVENTUS

    Kenan Yildiz, nato in Germania, ha scelto la nazionale della Turchia per via delle origini paterne è cresciuto calcisticamente nel Bayern Monaco prima di approdare alla Juventus nel 2022 a parametro zero. 

    All’epoca percepiva uno stipendio di 100 mila euro, poi raddoppiato nell’estate 2024 con l’assegnazione della maglia numero 10.

    Il prolungamento del contratto fino al 2030 che consolida la posizione del numero 10 come perno della squadra presente e futura, in un momento in cui la Juventus intende strutturare un progetto che lo vede al centro del campo e dell’immagine del club.

  • YILDIZ: "AMO LA JUVENTUS"

    "Voglio ringraziare John Elkann, Comolli, tutta la Juventus e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il mio contratto e stare nella storia della Juve. Sono molto sicuro che faremo delle belle cose in futuro, io amo la Juventus perché sono sempre sicuro che facciamo belle cose insieme e che dietro di me ci sono i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine", ha dichiarato Kenan Yildiz in conferenza stampa poco prima di mettere nero su bianco la firma che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2030.


  • COMOLLI: "VOGLIAMO RIPORTARE LA JUVE DOVE MERITA"

    Il rinnovo di Kenan Yildiz è stato introdotto dal CEO bianconero, Damien Comolli:

    "Prima di iniziare permettetemi una premessa: è la prima volta che parlo italiano, ma questa occasione è troppo importante per non comunicare nella vostra lingua. Mi scuso se mi prendo tempo, ma oggi siamo contenti di poter annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030. Una felicità condivisa da tutti, da Luciano, Giorgio, François e Marco, e certamente tutti i nostri tifosi, perché Kenan è un campione vero, una stella del calcio come ci ricorda il suo nome. Kenan è un talento e ha caratteristiche di un leader da mettere al servizio della squadra. È un giovane uomo cresciuto con i valori come quelli della famiglia bianconera. Grazie Kenan per aver deciso di rimanere con noi.

    Voglio ricordare che stiamo affrontando un percorso, vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita e costruire la Juve del futuro. Il  rinnovo di Kenan è un passo importante ma non sarà l'unico, lavoreremo fino alla fine e anche oltre la fine".

